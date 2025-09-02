نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء: رؤية اقتصادية شاملة حتى 2030 تتجاوز الاتفاق مع صندوق النقد الدولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الثلاثاء، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وشهد الاجتماع استعراض عدد من الملفات والموضوعات المهمة التي ترتبط بخطط الدولة في مختلف المجالات، إلى جانب متابعة مستجدات العلاقات الخارجية والاقتصادية.

تهنئة الرئيس والشعب بذكرى المولد النبوي الشريف

وفي مستهل الاجتماع، جدد رئيس الوزراء تهنئته وأعضاء الحكومة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ولأبناء الشعب المصري العظيم، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، داعيًا الله أن يعيد هذه المناسبة العطرة على الأمتين العربية والإسلامية بمزيد من الخير والاستقرار والرخاء.

نشاط مكثف للرئيس وتعزيز العلاقات العربية

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى النشاط المكثف الذي قام به فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة الأخيرة، والذي شمل لقاءات متعددة مع قادة الدول العربية الشقيقة، مؤكدًا أن هذه اللقاءات تعكس حرص مصر على دعم وتعزيز العلاقات الثنائية مع الدول العربية في مختلف المجالات، فضلًا عن التباحث حول أبرز التحديات التي تواجه المنطقة.

كما لفت رئيس الوزراء إلى استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئيس الوزراء اللبناني الدكتور نواف سلام والوفد المرافق له، حيث جدد الرئيس موقف مصر الثابت الداعم لسيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه، مؤكدًا مساندة مصر لجهود الدولة اللبنانية في استعادة الاستقرار وانطلاق مسيرة التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.

مشاركة مصر في قمة منظمة شنغهاي للتعاون

وتناول مدبولي مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة "منظمة شنغهاي للتعاون بلس"، التي استضافتها مدينة تيانجين الصينية.

وأوضح أنه التقى الرئيس الصيني شي جين بينج وعددًا من مسؤولي الشركات الصينية الكبرى، حيث تم بحث فرص التعاون في مجالات متعددة، على رأسها: صناعة السيارات الكهربائية، مشروعات الطاقة المتجددة، وتحلية مياه البحر.

وأكد رئيس الوزراء أن هذه اللقاءات أبرزت الاهتمام المتزايد من جانب الشركات الصينية بالتوسع في السوق المصرية، مشددًا على أهمية تعظيم الاستفادة من الزخم الذي تشهده العلاقات المصرية الصينية، من خلال استمرار التنسيق مع المسؤولين الصينيين وتوطين صناعات حيوية تخدم الاقتصاد المصري.

تعزيز العلاقات المصرية القطرية واستثمارات بـ 7.5 مليار دولار

كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى لقائه الأخير مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، حيث تم استعراض سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية.

وأوضح رئيس الوزراء أن اللقاء شهد مناقشات حول بدء تفعيل حزمة من الاستثمارات القطرية المباشرة بقيمة 7.5 مليار دولار، مؤكدًا أن هذه الاستثمارات تأتي في إطار حرص قطر على تعزيز الشراكة الاقتصادية مع مصر.

كما شدد على أهمية استمرار التنسيق والتواصل مع مجتمع الأعمال القطري، من خلال التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة على أرض مصر، والتيسيرات التي توفرها الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات.

رؤية اقتصادية حتى عام 2030

وخلال الاجتماع، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تمتلك رؤية اقتصادية شاملة حتى عام 2030، تمتد لما بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وأوضح أن هذه الرؤية تقوم على ما تم تحقيقه من إصلاحات اقتصادية خلال السنوات الماضية.

وكشف رئيس الوزراء أنه سيتم طرح هذه الرؤية الاقتصادية المتكاملة، تحت عنوان: "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل"، للحوار المجتمعي، بهدف تحقيق أكبر قدر من التوافق الوطني حولها.

وأشار إلى أن جلسات الحوار المجتمعي ستشهد مشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين، لمناقشة أهداف ومحاور الرؤية الوطنية واستقبال المقترحات، بما يضمن الوصول إلى صيغة متكاملة تحقق أهداف النمو والتنمية المستدامة، وتوفر فرص عمل جديدة للأجيال القادمة.