عاجل- بدء تفعيل الاستثمارات القطرية المباشرة في مصر بقيمة 7.5 مليار دولار

أحمد جودة - القاهرة - ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، اليوم الثلاثاء، بمقر العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والسياسية المهمة.

تفعيل الاستثمارات القطرية

أكد رئيس الوزراء أن لقاءه الأخير مع نظيره القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، شهد الإعلان عن بدء تفعيل حزمة الاستثمارات القطرية المباشرة في مصر، والتي تبلغ قيمتها 7.5 مليار دولار.



وأشار إلى أن هذه الخطوة تعكس اهتمام قطر بتوسيع الشراكة الاقتصادية مع مصر، خاصة في القطاعات الاستثمارية الواعدة، مؤكدًا على استمرار التواصل مع مجتمع الأعمال القطري لتعريفه بالفرص الاستثمارية والتيسيرات التي تقدمها الدولة المصرية.

تعاون مصري–صيني متنامٍ

كما تطرق مدبولي إلى مشاركته في قمة "منظمة شنغهاي للتعاون بلس" بالصين، حيث التقى بالرئيس الصيني شي جين بينج، وعدد من مسؤولي كبرى الشركات الصينية، مؤكدًا أن هناك اهتمامًا متزايدًا من الشركات الصينية بالاستثمار في مصر، خاصة في مجالات السيارات الكهربائية، الطاقة المتجددة، وتحلية مياه البحر.

رؤية اقتصادية حتى 2030

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تمتلك رؤية اقتصادية متكاملة حتى عام 2030، ترتكز على الإصلاحات التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أنه سيتم طرح "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل" للحوار المجتمعي، بمشاركة خبراء ومتخصصين، بهدف تحقيق توافق شامل حول الأهداف والسياسات المستقبلية.

دعم العلاقات العربية

وخلال الاجتماع، أشاد مدبولي بالنشاط المكثف للرئيس عبد الفتاح السيسي في تعزيز العلاقات الثنائية مع الدول العربية، مشيرًا إلى اللقاءات الأخيرة مع قادة المنطقة، بما يعكس حرص مصر على دعم الاستقرار وتعزيز التعاون الإقليمي.