نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة المولد النبوي الشريف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هنأ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، بمناسبة المولد النبوي الشريف لعام 1447هـ؛ معظِمًا نعمة الله (سبحانه) في أن يجعلنا شهودًا على الذكرى الخمسمائة بعد الألف لمولد خير الأنام، عليه وعلى آله أزكى الصلاة والسلام.

كما بعث الوزير ببرقيات تهنئة إلى دولة الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء، وإلى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر الشريف.

وبهذه المناسبة العطرة، يتوجه الوزير بأجمل التهنئة إلى الشعب المصري العظيم، وإلى الأمتين العربية والإسلامية، وإلى كل محب للقيم السامية؛ سائلًا المولى (عز وجل) أن يعيد هذه المناسبة المباركة على مصرنا الغالية وعلى الدنيا كلها بالخير واليمن والبركات.