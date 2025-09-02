نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم العالي: الجامعات التكنولوجية تحقق مراكز متقدمة في تحدي التكنولوجيا الإفريقي العاشر بكينيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمشاركة طلاب الجامعات التكنولوجية المصرية في فعاليات تحدي التكنولوجيا الإفريقي العاشر (ATC) الذي استضافته العاصمة الكينية نيروبي خلال شهري يوليو وأغسطس ٢٠٢٥، معربًا عن سعادته بما قدمه الطلاب من أداء مشرف يعكس قدراتهم الابتكارية المتميزة.

وأكد الوزير أن هذا الإنجاز يمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ مكانة مصر كداعم رئيسي للابتكار والصناعات المتقدمة في إفريقيا، ويعكس التزام الدولة بتأهيل شبابها على أعلى المستويات التكنولوجية والفنية، مشيرًا إلى أن مشاركة طلاب الجامعات التكنولوجية المصرية تعكس حجم الجهود المبذولة لتطوير منظومة التعليم التكنولوجي، وإعداد جيل قادر على المنافسة محليًا وإقليميًا ودوليًا في مجالات الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

وفي هذا الاطار، شاركت الجامعات التكنولوجية المصرية بفرق طلابية متميزة حققت نتائج متقدمة في مختلف مجالات المسابقة، حيث فاز فريق جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية بالمركز الثاني في مجال تطبيقات الهاتف المحمول (جائزة مالية قدرها ٢٥٠٠ دولار)، وذلك بإشراف الدكتورة رشا السطوحي، ومشاركة الطلاب عبدالله أحمد حسن سعد، وعبد الرحمن يحيى إبراهيم، ودميانة سامي ونيس. كما حصل الطالب عبدالله صلاح عبدالله محمد من جامعة أسيوط التكنولوجية الدولية على المركز الأول (منحة دراسة في الصين)، بينما حصل الطالب عبدالله أحمد حسن سعد من جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية على المركز الثاني (منحة دراسة في الصين)، وفاز الطالب عمر خالد محمد عبدالعزيز من جامعة ٦ أكتوبر التكنولوجية بالمركز الرابع، والطالبـة بسمة حسين محمد من جامعة حلوان التكنولوجية الدولية بالمركز الخامس.

وفي مجال الرسم الميكانيكي واستخدام برامج التصميم (Mechanical Drawing and CAD Software)، حصل الطالب مصطفى وائل من مجمع السلام التكنولوجي على المركز الثاني (منحة دراسة في الصين)، وفاز الطالب أحمد عمرو من جامعة أسيوط التكنولوجية الدولية بالمركز الثالث، بينما جاء الطالب مصطفى أسامة من مجمع السلام التكنولوجي في المركز السادس.

وأقيم الحفل الختامي للمسابقة في نيروبي بحضور كبار المسؤولين من وزارات التعليم الإفريقية، وسفارة الصين في كينيا، وشركة AVIC INNO المنظمة للحدث، حيث جمعت المسابقة في موسمها العاشر ١٤٢ فريقًا و٥٦٨ مشاركًا من أكثر من ١٥ دولة إفريقية.

وتُعد مسابقة تحدي التكنولوجيا الإفريقي منصة رائدة لتطوير مهارات الشباب في المجالات الصناعية والتكنولوجية منذ انطلاقها عام ٢٠١٤، وتهدف إلى تعزيز الكفاءات الفنية والهندسية، وتوفير فرص تدريب متقدمة على أحدث التقنيات الصناعية، ودعم التبادل المعرفي بين الدول الإفريقية والصين في مجال التعليم والتدريب المهني.