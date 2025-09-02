نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحزاوي: بعض المدارس الخاصة ترهق أولياء الأمور بطلبات مبالغ فيها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مع اقتراب العام الدراسي الجديد، أكدت داليا الحزاوي، ومؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، أن هموم أولياء الأمور تتجدد في هذه الفترة نتيجة الأعباء المالية المتزايدة لتلبية احتياجات أبنائهم من المستلزمات المدرسية، التي شهدت أسعارها ارتفاعًا ملحوظًا هذا العام، ما يزيد من الضغوط على الأسر في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة.

وأضافت الحزاوي أن بعض المدارس الخاصة تفرض على أولياء الأمور شراء مستلزمات من ماركات بعينها، فيما تحتوي القوائم المعروفة بـ "السبلايز" على طلبات مبالغ فيها، تصل إلى أدوات النظافة والديتول، التي من المفترض أن توفرها المدرسة.

وقدّمت الحزاوي عددًا من النصائح لتقليل النفقات، منها جرد الأدوات المتبقية من الأعوام السابقة وإعادة استخدامها إذا كانت صالحة، وفحص الحقائب المدرسية القديمة ومحاولة إصلاحها أو تجديد شكلها بدلًا من شراء أخرى جديدة.

كما شددت على أهمية شراء المستلزمات من أماكن البيع بسعر الجملة مثل الفجالة والعتبة والمعارض الرسمية، إلى جانب فكرة اقتسام الكميات مع الأقارب والأصدقاء.

وأكدت أن تثقيف الأبناء على الحفاظ على أدواتهم والمشاركة في تحضيرات شراء المستلزمات يساعد على ترشيد الإنفاق. واختتمت الحزاوي تصريحاتها بمطالبة وزارة التربية والتعليم بالتدخل لحماية أولياء الأمور من استغلال بعض المدارس الخاصة، عبر توفير خط ساخن لتلقي الشكاوى الخاصة بذلك.

وفي السياق ذاته، انطلقت أمس الإثنين 1 سبتمبر 2025 فعاليات معارض "أهلا مدارس 2025" بجميع المحافظات، وتستمر حتى 30 سبتمبر الجاري، حيث توفر المستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة تصل نسبة الخصومات فيها إلى 50%، مع ضمان جودة مرتفعة. وتشمل المعارض كافة الأدوات المكتبية والكراسات، الزي المدرسي بمختلف المقاسات، الحقائب والأحذية، إضافة إلى مستلزمات الأنشطة.