ضبط متهم بالنصب والاستيلاء على أموال من بطاقة دفع إلكتروني بالقليوبية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 03:36 مساءً - فى إطار كشف ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بتضرر أحد الأشخاص من آخر لقيامه بالنصب والإحتيال عليه من خلال إيهامه بكونه موظف بخدمة عملاء أحد البنوك ، وتحصله على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة به والإستيلاء منه على مبلغ مالى.

بإجراء التحريات بمعرفة قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة مركو شرطة العدوة بالمنيا) ، وبحوزته (2 هاتف محمول "بفحصهما فنياً تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى")..وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.