نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجلس الوزراء يوافق على 5 قرارات جديدة خلال اجتماعه برئاسة مدبولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدد من القرارات المهمة، كان أبرزها مشروعات قرارات خاصة بقطاع التعليم الجامعي.

وتضمنت الموافقة إنشاء جامعات خاصة جديدة، وإضافة كليات وتخصصات إلى جامعات قائمة، في إطار خطة الدولة للتوسع في التعليم الجامعي وتحسين جودة المخرجات الأكاديمية، فضلًا عن تقليل الاغتراب ومواكبة البرامج التعليمية للتطورات العالمية.

أبرز الجامعات والكليات الجديدة

جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا: إضافة كلية الفنون والتصميم.

جامعة الابتكار بالعاشر من رمضان: إضافة كليات الطب، طب الفم والأسنان، الصيدلة، وتكنولوجيا العلوم الصحية والتطبيقية.

جامعة كيميت بمدينة بدر: تضم كليات الهندسة، العلوم الإنسانية والاجتماعية، الصيدلة والتصنيع الدوائي، وطب الفم والأسنان.

جامعة اللوتس بالمنيا الجديدة: إضافة كليتي الطب والصيدلة.

جامعة وادي النيل بالفيوم: إضافة كليتي العلاج الطبيعي والحاسبات والذكاء الاصطناعي.

جامعة سفنكس بأسيوط الجديدة: إضافة كلية الطب.

جامعة الريادة بالمنوفية: إضافة كليات الصيدلة، الفنون والتصميم، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية.

تسويات مالية بين قطاع الأعمال والشراء الموحد

اعتمد المجلس اتفاق التسوية بين وزارة قطاع الأعمال العام والهيئة المصرية للشراء الموحد، لفض التشابكات المالية بين الشركة القابضة للأدوية وشركات الأدوية التابعة للهيئة.

تشغيل شبكة القطار الكهربائي السريع

كما وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع شركة "دى – بى – السويدى لتشغيل النقل السككي الكهربائي – مصر"، لإدارة وتشغيل شبكة القطار الكهربائي السريع بخطوطها الثلاثة.

اعتماد تسويات مالية بـ 37 مليون جنيه

اعتمد المجلس أيضًا 45 تسوية مالية بقيمة إجمالية بلغت نحو 37.07 مليون جنيه، تمت خلال الفترة من 24 أبريل وحتى 31 يوليو 2025.

خفض تنسيق القبول لطلاب شمال سيناء

وأقر مجلس الوزراء تخفيض الحد الأدنى للقبول بالجامعات والمعاهد العليا المصرية بواقع 1% للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية بمحافظة شمال سيناء، مراعاة للظروف الخاصة بالمحافظة.