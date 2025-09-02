أخبار مصرية

ضبط 3 منشآت غير مرخصة لإنتاج الأسمدة المغشوشة بالصف في الجيزة

أحمد جودة - القاهرة - تمكنت محافظة الجيزة من ضبط 3 منشآت غير مرخصة لإنتاج الأسمدة المغشوشة بمركز ومدينة الصف وذلك خلال الحملات التمشيطية على المنشآت والأنشطة المخالفة.

وأسفرت الحملات عن ضبط المنشآت المخالفة التي تقوم بخلط مواد محجرية مع كيماويات وأسمنت داخل خلاطات لإنتاج سماد الفوسفات المغشوش، بما يمثل خطورة على التربة الزراعية وصحة المواطنين.

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن المحافظة لن تتهاون في التصدي لمثل هذه الأنشطة غير القانونية التي تضر بالزراعة والأمن الغذائي مشددًا على استمرار الحملات المكثفة لضبط المخالفات وردع المتجاوزين، حفاظًا على صحة المواطنين وضمان توافر منتجات آمنة وذات جودة بالأسواق.

كما وجّه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والإدارات الصحية بمواصلة تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على المنشآت الصناعية والغذائية والصحية، للتأكد من التزامها بالاشتراطات القانونية والبيئية والصحية، مع اتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه أي مخالفات يتم رصدها.

ومن جانبه أوضح رئيس مركز ومدينة الصف إنه تم خلال الحملة مصادرة 8 خلاطات تستخدم في عملية التصنيع، إلى جانب أدوات الإنتاج المختلفة وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين كل فيما يخصه.

