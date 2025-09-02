نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجلس الوزراء يعتمد تسويات قانونية بـ37 مليون جنيه.. وحزمة قرارات لتطوير الجامعات وتشغيل القطار السريع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مجلس الوزراء يعتمد تسويات قانونية بـ37 مليون جنيه.. وحزمة قرارات لتطوير الجامعات وتشغيل القطار السريع

اعتمد مجلس الوزراء في اجتماعه السادس والخمسين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي 45 تسوية مالية بقيمة إجمالية بلغت نحو 37.07 مليون جنيه، تمت بمعرفة لجنة الخبراء خلال الفترة من 24 أبريل حتى 31 يوليو 2025، في إطار إنهاء النزاعات بشكل ودي يحقق مصلحة الدولة والأطراف المتنازعة، ويعزز مناخ الاستقرار الاقتصادي والقانوني.

دعم قطاع التعليم الجامعي

الموافقة على إنشاء جامعة خاصة جديدة باسم "جامعة كيميت" بمدينة بدر، تضم 4 كليات أساسية (الهندسة، العلوم الإنسانية والاجتماعية، الصيدلة والتصنيع الدوائي، طب الفم والأسنان).

إضافة كليات جديدة لعدد من الجامعات الخاصة تشمل: الطب، الصيدلة، طب الأسنان، العلاج الطبيعي، الحاسبات والذكاء الاصطناعي، الفنون والتصميم، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية.

تخفيض الحد الأدنى للقبول بالجامعات والمعاهد العليا للطلاب في شمال سيناء بنسبة 1%، دعمًا لأبناء المحافظة وتخفيفًا عن الأسر.

تسوية تشابكات مالية بقطاع الأدوية

اعتمد المجلس اتفاق التسوية بين وزارة قطاع الأعمال العام وهيئة الشراء الموحد، لحل التشابكات المالية بين الشركة القابضة للأدوية وعدد من الشركات التابعة للهيئة، بما يضمن استقرار هذا القطاع الحيوي وتعزيز قدرته على توفير الأدوية والمستلزمات الطبية.

تشغيل شبكة القطار الكهربائي السريع

وافق مجلس الوزراء على تعاقد الهيئة القومية للأنفاق مع شركة "دي – بي – السويدي" لإدارة وتشغيل خطوط القطار الكهربائي السريع الثلاثة، بما يسهم في تطوير البنية التحتية للنقل وتحقيق نقلة نوعية في وسائل المواصلات.

خطوات نحو استقرار اقتصادي وقانوني

أكدت الحكومة أن هذه الحزمة من القرارات، وعلى رأسها اعتماد التسويات القانونية، تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار المالي والقانوني، إلى جانب دفع عجلة الاستثمار وتطوير التعليم والبنية التحتية، بما يواكب مستهدفات الدولة في المرحلة المقبلة.