نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الوطنية للصحافة” تجتمع وتتخذ عددًا من القرارات الهامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت الهيئة الوطنية للصحافة، في اجتماعها اليوم الثلاثاء الموافق 2 سبتمبر 2025، برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي، الموافقة على ما يلي:

أولًا: مد خدمة رزق عبدالسميع رئيسًا لمجلس إدارة مؤسسة دار المعارف والشركة القومية للتوزيع.

ثانيًا: تعيين إيهاب رمضان حسين بقطاع الموازنات بوزارة المالية عضوًا بالجمعية العمومية لمؤسسة روزاليوسف، خلفًا لوليد عبدالله عبدالعزيز؛ وذلك بناءً على الخطاب الوارد من وزارة المالية.

ثالثًا: تصعيد أيمن محمود الأمين إسماعيل (منتخب عن العمال )، عضوًا بالجمعية العمومية لمؤسسة الأهرام خلفًا لجمال محمود عبدالنبي؛ لبلوغه سن المعاش، وذلك حسب ترتيب الأصوات في الانتخابات الأخيرة، استكمالًا للمدة المتبقية لعضوية الجمعية العمومية.

كما تضمن الاجتماع الموافقة على استثمار عدد من الأصول المملوكة لمؤسسات الأهرام وأخبار اليوم ودار الهلال، ومناقشة تقارير وتوصيات لجنة تطوير المحتوى المهني، وأوصت الهيئة باستمرار اللجنة في أعمالها خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك حضور كلًا من علاء ثابت وكيل الهيئة، وياسر صبحي وحمدي رزق، وعمرو الخياط وأسامة أبو باشا، والدكتور سامح محروس أعضاء الهيئة، ومروة السيسي أمين عام الهيئة، والدكتور أحمد مختار مستشار الهيئة للمشروعات والاستثمار.