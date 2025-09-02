ضبط عاطل وزوجته أتخذوا ثقب أسفل كوبري وكراً لإيواء المتسولين

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 07:28 مساءً - فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن وجود فتحة أسفل أحد الكبارى بالجيزة والادعاء بتردد بعض الشباب والفتيات عليها وإتخاذها ملاذاً للخارجين على القانون.

وبالفحص أمكن تحديد مكان تواجد الفتحة المشار إليها بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، وبإستهدافها أمكن ضبط (عاطل – وزوجته "لهما معلومات جنائية") وتبين قيامهما بإتخاذ ذلك المقر فى أعمال التسول وإستجداء المارة بذات الدائرة، وبمواجهة المتهمان أقرا بنشاطهما الإجرامى .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. والتنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إغلاق الفتحة المشار إليها.