نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال الأحمر المصري يطلق قافلة «زاد العزة» الـ 28 إلى غزة محملة بـ2800 طن مساعدات إنسانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلق الهلال الأحمر المصري، صباح اليوم، قافلة المساعدات الإنسانية رقم 28 ضمن مبادرة «زاد العزة.. من مصر إلى غزة»، محملة بأكثر من 2800 طن من المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية، في طريقها إلى جنوب القطاع عبر معبر كرم أبو سالم، وذلك استمرارًا لدور الهلال الأحمر كآلية وطنية لتنسيق وتفويج المساعدات إلى غزة.

وتضمنت القافلة نحو 2500 طن من السلال الغذائية والدقيق، بالإضافة إلى أكثر من 300 طن من المستلزمات الطبية والإغاثية العاجلة، في إطار الجهود المصرية المستمرة لتقديم الدعم الغذائي والصحي للأشقاء في غزة.

ويُذكر أن قوافل «زاد العزة» انطلقت في 27 يوليو الماضي، حاملة آلاف الأطنان من المساعدات المتنوعة التي شملت الإمدادات الغذائية، الدقيق، ألبان الأطفال، الأدوية العلاجية، المستلزمات الطبية، مواد العناية الشخصية، وأطنان من الوقود.

ويواصل الهلال الأحمر المصري تواجده على الحدود منذ بدء الأزمة، حيث لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، مع استمرار حالة التأهب في كافة المراكز اللوجستية لتأمين دخول المساعدات.

وقد بلغت الكميات التي جرى إدخالها حتى الآن أكثر من نصف مليون طن من المساعدات الإنسانية والإغاثية، بجهود ما يزيد عن 35 ألف متطوع من متطوعي الهلال الأحمر.



