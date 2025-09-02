نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرا التضامن والشباب يكرمان أبطال الأولمبياد الخاص بعد حصاد 8 ميداليات في الفروسية بالإمارات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقبلت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أبطال الأولمبياد الخاص المصري الفائزين في المسابقة الإقليمية للفروسية، التي أقيمت بمدينة العين بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك لتهنئتهم وتكريمهم على الإنجاز الكبير الذي حققوه برفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية.

وحقق الأبطال المصريون 8 ميداليات متنوعة بواقع 3 ذهبيات، وفضيتين، و3 برونزيات، في منافسات الترويض، الركوب الإنجليزي، والممرات المتعرجة، وسط مشاركة قوية من مختلف الدول.

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن فخرها بالإنجاز، مشيدة بروح الإصرار والعزيمة التي تحلى بها الأبطال، ومؤكدة حرص الوزارة على توفير الدعم والرعاية الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة عبر صندوق "قادرون باختلاف" وتوسيع قاعدة الممارسين للرياضة. كما وجهت التهنئة لأسر الأبطال باعتبارهم الشريك الأساسي في هذا النجاح.

من جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة اعتزازه بالتعاون المستمر مع وزارة التضامن، مشيرًا إلى أن ما تحقق يعد مصدر فخر لجميع المصريين، ويعكس قيمة دمج وتمكين ذوي الإعاقة في المجتمع الرياضي.

وشهد حفل التكريم حضور المهندس هاني محمود رئيس مجلس أمناء مؤسسة الأولمبياد الخاص، والدكتورة زينة توكل المديرة التنفيذية لصندوق "قادرون باختلاف"، والدكتور باسم تهامي المدير الوطني للأولمبياد الخاص ورئيس البعثة، إلى جانب قيادات وزارة التضامن، والجهاز الفني، وأسر اللاعبين.

وجاءت أبرز النتائج كالتالي:

أحمد سعفان: المركز الأول في الترويض، والخامس في الركوب الإنجليزي والممرات المتعرجة.

رافائيل كريم: المركز الثالث في الترويض، والرابع في الركوب الإنجليزي، والثاني في الممرات المتعرجة.

آلاء عبد العزيز: المركز الأول في الترويض، والثالث في الركوب الإنجليزي، والثالث في الممرات المتعرجة.

آية شلتوت: المركز الثاني في الترويض، والأول في الركوب الإنجليزي، والرابع في الممرات المتعرجة.



وأكد الوزيران أن هذا الإنجاز يعكس مكانة مصر في رياضة الفروسية لذوي الإعاقة، ويمثل خطوة جديدة نحو تعزيز دور الرياضة كوسيلة للتمكين والإدماج المجتمعي.



1000529435

1000529434

1000529433

1000529430

1000529431

1000529432