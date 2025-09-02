نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدبولي: رؤية اقتصادية حتى 2030 واستثمارات قطرية بـ 7.5 مليار دولار لدعم الشراكة مع مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مدبولي: رؤية اقتصادية حتى 2030 واستثمارات قطرية بـ 7.5 مليار دولار لدعم الشراكة مع مصر

خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة لديها رؤية اقتصادية متكاملة حتى عام 2030، تمتد لما بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مشددًا على أهمية الحوار المجتمعي لضمان التوافق حول أهداف ومحاور هذه الرؤية.

تهنئة بمناسبة المولد النبوي الشريف

استهل رئيس الوزراء الاجتماع بتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي وأبناء الشعب المصري بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، داعيًا الله أن يعيد هذه المناسبة على الأمة العربية والإسلامية بالخير والاستقرار.

نشاط مكثف للرئيس السيسي وتعزيز العلاقات العربية

أشار مدبولي إلى النشاط المكثف للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة الأخيرة، ولقاءاته بعدد من القادة العرب، مؤكدًا موقف مصر الثابت في دعم وحدة وسيادة لبنان خلال استقبال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام.

قمة منظمة شنغهاي للتعاون بلس وتوطين الصناعات الصينية

تطرق رئيس الوزراء إلى مشاركته في قمة منظمة شنغهاي للتعاون بلس بالصين، ولقاءاته مع الرئيس الصيني وعدد من الشركات الكبرى، مشددًا على أهمية الاستفادة من الزخم في العلاقات المصرية الصينية، خاصة في مجالات السيارات الكهربائية، الطاقة المتجددة، وتحلية مياه البحر.

بدء تفعيل الاستثمارات القطرية المباشرة

أعلن مدبولي بدء تفعيل حزمة الاستثمارات القطرية المباشرة التي تصل قيمتها إلى 7.5 مليار دولار، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس اهتمام الدولة القطرية الشقيقة بتعزيز الشراكة الاقتصادية مع مصر، مشيرًا إلى استمرار التواصل مع مجتمع الأعمال القطري للتعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة والمحفزات المتاحة.

رؤية اقتصادية متكاملة حتى عام 2030

أكد رئيس الوزراء أن الرؤية الاقتصادية للحكومة تعتمد على ما تحقق من إصلاحات اقتصادية خلال السنوات الماضية، وسيتم طرحها للحوار المجتمعي تحت عنوان "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل"، بهدف الوصول إلى صيغة متكاملة ومتوافق عليها تدعم النمو وتزيد فرص التشغيل.