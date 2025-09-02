نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "التضامن الاجتماعي تدرب 1000 رائدة اجتماعية لنشر الوعي الأسري في 10 محافظات" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي، من خلال البرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة"، برنامجًا تدريبيًا يستهدف تأهيل 1000 رائدة اجتماعية في عشر محافظات، وذلك بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، بهدف دعم تماسك الأسرة المصرية وتعزيز الاستقرار المجتمعي.

ويغطي البرنامج التدريبي محافظات: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، أسيوط، الفيوم، سوهاج، قنا، الأقصر، بني سويف، والقليوبية، من خلال دورات مكثفة تمتد لثلاثة أيام بواقع 18 ساعة تدريبية، تركز على محاور أساسية تدعم استقرار الأسرة.

وقالت الدكتورة راندا فارس، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون صحة وتنمية الأسرة والمرأة والطفل، إن البرنامج يعكس رؤية تنموية شاملة تستهدف تمكين الكوادر النسائية ليصبحن قوة فاعلة في نشر الوعي المجتمعي وتعزيز قيم التماسك الأسري.

وأوضحت أن موضوعات التدريب تشمل الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، وآليات مناهضة العنف الأسري والتعامل مع أسبابه ونتائجه، بالإضافة إلى مهارات التواصل الفعّال، الحوار، التعامل مع المواقف الصعبة، وتقديم الدعم النفسي الأولي، بما يؤهل الرائدات للقيام بدور محوري في الإرشاد والدعم وقت الأزمات.

ويتولى تنفيذ البرنامج نخبة من الكوادر التدريبية المؤهلة التابعة لبرنامج "مودة"، لتقديم محتوى تفاعلي وتشاركي يضمن ترسيخ المفاهيم وتعظيم الأثر التنموي المستهدف.

وأكدت الوزارة أن الهدف من هذه الدورات هو بناء جيل جديد من الرائدات ليكنّ سفيرات للتغيير الإيجابي في مجتمعاتهن، ودعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتمكين المرأة كشريك رئيسي في بناء مجتمع أكثر استقرارًا وازدهارًا.

1000529428

1000529427

1000529426