نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال الأحمر المصري ينظم دورتين تدريبيتين لموظفي الهيئة الألمانية للتبادل العلمي في الإسعافات الأولية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الهلال الأحمر المصري دورتين تدريبيتين لموظفي الهيئة الألمانية للتبادل العلمي (DAAD)، في مجالي دعم الحياة الأساسي والإسعافات الأولية، لما لهما من دور محوري في إنقاذ الأرواح والحد من المضاعفات عند التعرض للحوادث الطارئة.

وتضمنت دورة دعم الحياة الأساسي تدريبات نظرية وعملية عبر نماذج محاكاة، شملت:

إنعاش القلب والتنفس.

كيفية استخدام جهاز صدمات القلب الآلي.

طرق التعامل مع انسداد مجرى الهواء المفاجئ.



كما شملت دورة الإسعافات الأولية تدريب الموظفين على كيفية التدخل السريع لعلاج حالات متعددة مثل: الأزمات القلبية، السكتة الدماغية، الصدمة، الإغماء، الجروح والنزيف، الحروق، الكسور، التسمم، التشنجات، إضافة إلى التعامل مع مضاعفات البرودة أو الحرارة الشديدة.

ويؤكد الهلال الأحمر المصري أن برامجه التدريبية في مجالات دعم الحياة الأساسي والإسعافات الأولية تستهدف مختلف فئات المجتمع، من طلاب المدارس والجامعات، وشباب النوادي، وربات البيوت، إلى العاملين بالشركات والمصانع والبنوك والمنظمات الدولية، بما يعزز من قدرة المجتمع على الاستجابة السريعة للحالات الطارئة.

ويمكن للراغبين في الحصول على تدريبات معتمدة في مجال الإسعافات الأولية التواصل عبر الخط الساخن (15322)، أو من خلال البريد الإلكتروني: [email protected].

