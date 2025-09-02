تفاصيل إجازة الوضع فى قانون العمل الجديد للمرأة العاملة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 08:24 مساءً - مع بداية تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 اعتبارا من الأول من سبتمبر الجاري، دخلت حزمة من الحقوق والتيسيرات حيز التنفيذ لصالح العمال والموظفين، وفي مقدمتها زيادة إجازة الوضع للمرأة العاملة لتصل إلى أربعة أشهر مدفوعة الأجر، بما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية ودعم الأمهات العاملات وضمان التوازن بين متطلبات العمل والأسرة.

أبرز مميزات القانون للمرأة العاملة:

1- مدة إجازة الوضع: 4 أشهر (120 يوما)، تشمل ما قبل وما بعد الوضع.

2- الحد الأدنى بعد الوضع: لا تقل عن 45 يوما.

3- عدد مرات الاستحقاق: حتى 3 مرات خلال مدة الخدمة.

4- المستند المطلوب: شهادة طبية بتاريخ متوقع للولادة.

5- الأجر خلال الإجازة مدفوع، مع خصم أقساط التأمينات.

6- العودة للعمل إلى نفس الوظيفة أو مماثلة دون فقد أي مزايا.

7- حماية من الفصل، ممنوع الفصل أثناء الإجازة وما بعدها بدون سبب مشروع.

8- تخفيض ساعات العمل، ساعة يوميا من الشهر السادس للحمل وحتى 6 أشهر بعد الولادة.

9- فترات الرضاعة فترتان يوميا، نصف ساعة على الأقل لكل منهما، ضمن ساعات العمل.