الدكتور سويلم يتابع موقف الإجراءات العاجلة للتعامل مع الطوارئ بمحطات الرفع

أحمد جودة - القاهرة - عرض موقف محطة القلعة بالإسكندرية بعد انقطاع الكهرباء

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعًا لمتابعة الإجراءات العاجلة التي تقوم بها مصلحة الميكانيكا والكهرباء للتعامل مع حالات الطوارئ التي تواجه محطات الرفع التابعة للمصلحة.

وخلال الاجتماع، تم عرض ما تم اتخاذه من إجراءات عاجلة للتعامل مع انقطاع التغذية الكهربائية عن محطة القلعة بمحافظة الإسكندرية، حيث تحرك فريق الصيانة بالمحطة على الفور، واستُدعي مركز الطوارئ والمعامل الهندسية بالإدارة المركزية لمحطات شمال غرب الدلتا للاشتراك في تحديد التلفيات والبدء في الإصلاحات.

وتم تدبير قطع الغيار الميكانيكية والكهربائية اللازمة بشكل عاجل، والدفع بوحدات ديزل نقالي لاستخدامها في رفع المياه، بجانب تصنيع أجزاء لقطع غيار بمحطة المحمودية لسرعة إصلاح وتجهيز المحركات. كما جرى الانتهاء من إحلال خطي الكهرباء لمحطتي القلعة (١ & ٢)، ويجري طرح أعمال إعادة تأهيل محركات إضافية بالمحطة.



توجيهات الوزير

وجه الدكتور سويلم بما يلي:

• تقديم تقرير شامل عن حالة محطة القلعة يشمل (التغذية الكهربائية – الحالة الفنية للوحدات – وحدات الطوارئ – الأعمال المدنية).

• إعداد خطة عاجلة لرفع كفاءة المحطة، على أن تنتهي أعمال التنفيذ خلال شهرين.

• ضمان جاهزية وحدات الطوارئ بالمراكز والمحطات، مع توفير الديزل اللازم لتشغيلها.

• تحديد عدد وحدات الطوارئ المطلوب الدفع بها فورًا لدعم المحطات المتوقفة.

• سرعة الانتهاء من إعداد “الخطة الاستراتيجية لتأهيل محطات الرفع” خلال أسبوعين.

• مواصلة التنسيق مع شركات الكهرباء لتنفيذ أعمال التغذية والإصلاحات المطلوبة فور حدوث أي أعطال.

• تحديد المحطات الحرجة ذات الأهمية القصوى والتنسيق مع وزارة الكهرباء لضمان ثبات التغذية الكهربائية وعدم انقطاعها مستقبلا.

خطة الطوارئ على مستوى الجمهورية



أكد الدكتور سويلم أن الهدف من هذه الإجراءات هو ضمان قدرة أجهزة مصلحة الميكانيكا والكهرباء على التعامل الفوري والفعال مع أي طوارئ مشابهة بمحطات الرفع على مستوى الجمهورية، بما يضمن استمرار تشغيل المحطات على مدار الساعة.

توريد وحدات طوارئ جديدة



جدير بالذكر أنه تم طرح عملية توريد (١٨) وحدة طوارئ كهرباء ثابتة، تم استلام (١٠) وحدات منها بالفعل، وجارٍ استلام باقي الوحدات قريبا.