وزير التعليم يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة المولد النبوي الشريف

أحمد جودة - القاهرة - يتقدم محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بخالص التهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والسيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وإلى الشعب المصري العظيم، بمناسبة المولد النبوي الشريف..داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه الذكرى المباركة على مصرنا الحبيبة والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يملأ قلوبنا جميعًا بالمحبة والسلام، ويوفق بلادنا الغالية لمزيد من التقدم والإزدهار.

