نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء وولي عهد البحرين يترأسان جلسة مباحثات لتعزيز التعاون المشترك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي عهد مملكة البحرين ورئيس مجلس الوزراء، جلسة مباحثات موسعة اليوم الأربعاء بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

حضور رفيع المستوى من الجانبين

شارك في المباحثات وفود وزارية رفيعة من الجانبين، شملت وزراء الخارجية، المالية، التخطيط، الاستثمار، التنمية المستدامة، والصناعة، إضافة إلى سفراء البلدين، مما يعكس أهمية اللقاء في دفع العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة والمنامة.

مضاعفة التبادل التجاري واتفاقيات جديدة

أكد رئيس الوزراء المصري أن الجانبين اتفقا على مضاعفة حجم التبادل التجاري خلال عامين ليصل إلى ضعف الرقم الحالي البالغ 400 مليون دولار، مشددًا على أهمية متابعة تنفيذ الخطط بشكل دؤوب لتحقيق المستهدفات.

وأشار مدبولي إلى أن هذه الزيارة أثمرت عن إعداد 22 مذكرة تفاهم واتفاقية في مجالات متنوعة، تم توقيع 8 منها عقب المباحثات، بما يعزز التعاون في التجارة، الاستثمار، الاقتصاد الأخضر، والتنمية المستدامة.

إشادة متبادلة بالعلاقات التاريخية

أعرب رئيس الوزراء عن تقدير مصر البالغ لمملكة البحرين قيادةً وشعبًا، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، ومشيدًا بدور الجالية المصرية في البحرين، كما هنأ المنامة على انتخابها لعضوية مجلس الأمن الدولي 2026 – 2027.

من جانبه، شدد ولي عهد البحرين على أن قوة مصر هي قوة للعرب جميعًا، واصفًا العاصمة الإدارية الجديدة بأنها مدينة المستقبل والفرص، مشيدًا بالرؤية التنموية للرئيس عبد الفتاح السيسي.

فرص استثمارية جديدة

أكد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة استعداد بلاده لتعزيز التعاون مع مصر في قطاعات التجارة، الخدمات المصرفية، الاستشارات الهندسية، وصناعة الألومنيوم، مشيرًا إلى وجود شراكات كبيرة لرجال الأعمال البحرينيين داخل السوق المصرية.

دعوة لحضور افتتاح المتحف المصري الكبير

في ختام المباحثات، جدّد رئيس الوزراء دعوة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وولي عهده لحضور افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يمثل صرحًا ثقافيًا عالميًا يعكس الحضارة المصرية العريقة.