رئيس الوزراء يدعو ملك البحرين لحضور احتفالية افتتاح المتحف المصرى الكبير

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 3 سبتمبر 2025 04:28 مساءً - ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكى الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولى عهد مملكة البحرين، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، جلسة مباحثات موسّعة، تم خلالها مناقشة سُبل تعزيز التعاون في عددٍ من الملفات والقضايا محل الاهتمام المشترك بين البلدين.

وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه إلى حضور صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، احتفالية افتتاح المتحف المصرى الكبير، تلبية لدعوة أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما دعا الدكتور مصطفى مدبولي صاحب السمو الملكى الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي عهد مملكة البحرين، رئيس مجلس الوزراء، لحضور افتتاح المتحف.