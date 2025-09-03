نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في جلسة نقاشية موسعة بالهيئة الوطنية للصحافة.. النقابيون يقدمون رؤيتهم لتطوير المحتوى الصحفي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصلت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي، جلسات النقاش، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بوضع خارطة طريق لتطوير المحتوى الإعلامي.

الجلسة شارك فيها عدد من النقابيين من أبناء المؤسسات القومية، وشارك خالد البلشي نقيب الصحفيين، وأعضاء المجلس الحاليين: جمال عبدالرحيم سكرتير عام النقابة، ومحمد شبانة وعبدالرؤوف خليفة، وحسين الزناتي، ومحمد يحيى يوسف.

وشارك من كبار القيادات النقابيّة، الكاتبة الكبيرة أمينة شفيق، ويحيى قلاش نقيب الصحفيين الأسبق، وعبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين الأسبق، وحاتم ذكريا سكرتير عام النقابة الأسبق، ودعاء النجار عضو مجلس النقابة السابق.

كما شارك علاء ثابت وكيل الهيئة الوطنية للصحافة، ومروة السيسي أمين عام الهيئة، والدكتور سامح محروس عضو مجلس الهيئة، والدكتور أحمد مختار مستشار رئيس الهيئة، ووليد عبدالعزيز وسامح عبدالله.

ومن المؤسسات الصحف القومية، شارك الدكتور محمد فايز فرحات رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وإسلام عفيفى رئيس مجلس إدارة الأخبار، وماجد منير رئيس تحرير الأهرام، والدكتور أسامة السعيد رئيس تحرير الأخبار، وأحمد أيوب رئيس تحرير الجمهورية، والدكتور أيمن عبدالوهاب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.

في بداية الجلسة، رحّب رئيس الهيئة بالمشاركين، مؤكدًا أهمية الجلسة التي تأتي تلبية لدعوة وتوجيهات رئيس الجمهورية، مضيفًا أن الهيئة سوف تستمع إلى كل الرؤى والمقترحات من كافة الأطياف الصحفية، وبلورتها في خارطة طريق تعبّر عن رؤية الهيئة، لتقديمها إلى مؤسسة الرئاسة.

وأشار "الشوربجي" إلى أن صناعة الصحافة صعبة جدًا ومكلّفة، والهيئة تعمل بكل جهد من أجل الحفاظ على الصحافة القومية، في ظل تحديات ضخمة، سواءً في التكلفة أو سوق الإعلانات، أو تراكم المديونيات.

ولفت إلى المحاولات الجادة التي تبذلها الهيئة لاستثمار الأصول المملوكة للمؤسسات الصحفية بشكل جيد، يضمن تحقيق مردود مالي، يساهم في تحقيق رسالة المؤسسات.

وأكد وجود مشكلة كبيرة، هي القروض التجارية للبنوك على كافة المؤسسات الصحفية. ولم يكن هناك سداد؛ ولذلك تراكمت بشكل كبير، لافتًا إلى نجاح الهيئة بالتعاون مع كافة الجهات في أن تصل إلى هيكلة شاملة لهذه الديون، والآن لا توجد ديون تجارية على المؤسسات الصحفية، موضحًا أن المشكلة في الديون السيادية؛ بسبب عدم التزام الموسسات بسداد الضرائب والتأمينات لعقود، والآن الهيئة نجحت في عقد بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للتأمينات ولأول مرة تم سداد 307 مليون جنية للتأمينات خلال عام واحد، كما تم العمل على طرح رؤية للتعامل مع ديون الضرائب.

وقال "الشوربجي" إم المادة الصحفية التي تُقدّم الآن جيدة، لكن طموح الهيئة أكثر وأكبر بكثير، وهو ما يتم العمل عليه بالتنسيق مع رؤساء التحرير من خلال آليات عديدة، مشيرًا إلى ما شهدته البوابات الإلكترونية التابعة للمؤسسات القومية من تطوير وتحديث مستمر؛ لمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة، مؤكدًا استمرار الهيئة في هذا النهج، وحرصها الدائم على تطوير المحتوى الصحفي المُقدّم سواء ورقيًا أو إلكترونيًا.