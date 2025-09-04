نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم آخر فرصة لتقديم تظلمات الثانوية العامة دور ثانٍ 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليمةالفني، أن اليوم الخميس هو الفرصة الأخيرة أمام طلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائج امتحانات الدور الثاني 2025 لتقديم طلبات التظلم.

و شددت على أن باب التقديم يغلق بنهاية اليوم، مع الالتزام بجميع الضوابط والإجراءات المنظمة.

وأوضحت الوزارة أن خطوات التقديم تبدأ بسداد رسوم قدرها 300 جنيه عن كل مادة من خلال منافذ التحصيل المعتمدة مثل البريد المصري أو فوري أو أي فينانس، على حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، ثم تسجيل الطلبات وتحديد المواد المراد التظلم منها إلكترونيًا عبر الرابط المخصص https://tazalom.emis.gov.eg

وهو الرابط الذي بدأ استقبال الطلبات منذ الأحد 31 أغسطس 2025.

أما عن إجراءات الاطلاع، فأكدت الوزارة أن حضور الطالب بنفسه أو بصحبة ولي أمره شرط أساسي، مع منع اصطحاب أي معلم للمادة، بالإضافة إلى ضرورة الالتزام بالموعد المحدد، حيث لا يسمح للمتخلفين بإعادة التقديم مرة أخرى. كما يشترط تقديم صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي للطالب وولي الأمر. وخلال جلسة الاطلاع يتسلم الطالب صورة من ورقة البابل شيت والمقالي إلى جانب نموذج الإجابة، ويقوم بمراجعة توزيع الدرجات وتسجيل ملاحظاته في المكان المخصص.

وبعد مراجعة الملاحظات من اللجان الفنية المختصة، يتم إخطار الطالب في حالة تعديل الدرجات مع استرداد الرسوم كاملة، على أن تعتمد مذكرات الزيادة من قبل رئيس عام الامتحانات أو نائبه، وتقوم وزارة التربية والتعليم بإبلاغ وزارة التعليم العالي بنتائج التعديلات لتحديث بيانات مكتب تنسيق القبول بالجامعات.