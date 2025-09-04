نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم تعلن توزيع منهج الدراسات الاجتماعية للمرحلة الابتدائية بالفصل الدراسي الأول 2025/2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رسميًا توزيع منهج الدراسات الاجتماعية للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2025/2026.

وحددت الوزارة في الجداول التي نشرتها، موضوعات المنهج موزعة على أشهر الترم الأول «سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر»، على أن يخصص شهر يناير للمراجعة النهائية وعقد امتحانات نصف العام.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن خطة توزيع منهج الدراسات الاجتماعية تستهدف تنمية وعي الطلاب بتاريخ مصر وجغرافيتها، والتعرف على الظواهر الطبيعية والأنشطة الاقتصادية، إلى جانب غرس قيم المواطنة والانتماء منذ المراحل التعليمية الأولى.

كما شددت على أهمية التزام المعلمين بالخطة الزمنية الموضوعة، والاعتماد على أساليب تعليمية حديثة وأنشطة صفية وتطبيقية تتناسب مع المرحلة العمرية للطلاب، بما يسهم في تعزيز الفهم والمهارات البحثية لديهم.

ويأتي إعلان توزيع المناهج في إطار خطة الوزارة لتوضيح خريطة الدراسة بشكل مبكر، بما يساعد الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين على متابعة العملية التعليمية وفق جدول زمني منظم.

