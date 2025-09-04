السيدة انتصار السيسي تهنئ الشعب المصرى والأمة الإسلامية بالمولد النبوى الشريف

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 4 سبتمبر 2025 03:36 مساءً - هنأت السيدة انتصار السيسى قرينة السيد رئيس الجمهورية الشعب المصرى الكريم والأمة الإسلامية بمناسبة المولد النبوى الشريف.

وقالت السيدة انتصار السيسى - فى تدوينة على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى - بمناسبة المولد النبوى الشريف: "أتقدم بخالص التهانى إلى الشعب المصرى الكريم والأمة الإسلامية جمعاء".

داعية المولى عز وجل أن يعيده علينا بالخير واليمن والبركات، وأن يلهمنا جميعًا من سيرة نبيه الكريم القيم السامية للرحمة والتسامح والمحبة".