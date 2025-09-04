نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة: بدء أعمال رفع كفاءة ورصف 120 شارعًا بالبدرشين بالإنترلوك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة عن بدء أعمال تطوير ورفع كفاءة وتركيب بلاط الإنترلوك بعدد 120 شارعًا بمركز ومدينة البدرشين وذلك ضمن أعمال الخطة الاستثمارية 2025 /2026 بهدف تحسين حركة سير المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

وأوضح محافظ الجيزة ان الأعمال تشمل تبليط 120 شارعًا جديدًا بالإنترلوك بمناطق متفرعة من شوارع بورسعيد، وأبو ربع، والشورى، والجمهورية، وعمرو بن العاص.

وأكد المحافظ على رئيس مركز البدرشين ضرورة متابعة نسب تنفيذ أعمال الرصف بالشوارع المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية لضمان تنفيذها على أكمل وجه ووفقًا للمواصفات القياسية المحددة للخامات المستخدمة بما يحقق معايير الجودة والاستدامة.

وأضاف النجار أن المحافظة حريصة على النهوض بالبنية التحتية للشوارع الداخلية والفرعية بالمراكز والمدن وتوفير بيئة حضرية آمنة ومتطورة تسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن خطة الرصف والتطوير الجاري تنفيذها تستهدف تحقيق نقلة نوعية في مستوى الطرق والخدمات.

