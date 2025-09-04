نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإدارات التعليمية تكلف المعلمين الأوائل بتدريب زملائهم على تدريس المناهج قبل انطلاق العام الدراسي الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجهت الإدارات التعليمية على مستوى المحافظات بضرورة قيام المعلمين الأوائل بكل مدرسة بتدريب معلمي الحصة على المنهج الدراسي لكل مادة، وذلك لضمان توحيد أساليب التدريس وتفعيل الاستراتيجيات الحديثة في الشرح.

وأكدت الإدارات أن هذا الإجراء يهدف إلى رفع كفاءة المعلمين داخل الفصول، والتأكد من إلمامهم بكافة تفاصيل المناهج الدراسية وخطط توزيعها، بما يحقق التكامل بين ما تم اعتماده من الوزارة وما يُطبق داخل المدارس.

كما شددت على أن هذه التدريبات الداخلية تمثل خطوة أساسية لتجهيز المعلمين قبل استقبال الطلاب، بما يسهم في تحقيق انطلاقة دراسية منظمة وفعالة.

وتقوم الإدارات التعليمية بمتابعة تنفيذ التوجيهات بشكل دوري من خلال فرق متابعة ميدانية، للتأكد من التزام المدارس بتنظيم جلسات التدريب وتفعيل دور المعلمين الأوائل، الذين يمثلون مرجعية أساسية لزملائهم في المادة الدراسية.

كما تعمل تلك المتابعات على رصد أي ملاحظات أو احتياجات خاصة بالعملية التعليمية لرفعها للمديرية والوزارة لاتخاذ ما يلزم من قرارات.

وأوضحت مصادر بمديرية تعليم القاهرة، أن التدريب يركز على طرق شرح المناهج الحديثة، والاستعانة بالأنشطة الصفية والتطبيقات العملية، مع مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب، وهو ما يتماشى مع التوجه العام للوزارة نحو تحسين جودة التعليم وتنمية مهارات التفكير النقدي والإبداعي لدى المتعلمين.

ويأتي هذا التحرك ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم والإدارات التابعة لها استعدادًا للعام الدراسي الجديد، والتي تشمل أيضًا تجهيز المدارس وصيانة المباني وتوفير الكتب الدراسية، بالإضافة إلى إعلان خطط توزيع المناهج على أشهر الدراسة لضمان وضوح الرؤية أمام الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور.