نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم تعلن توزيع منهج الرياضيات للمرحلة الابتدائية بجميع الصفوف للفصل الدراسي الأول 2025/2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن توزيع منهج الرياضيات للمرحلة الابتدائية بجميع صفوفها من الأول حتى السادس للعام الدراسي 2025/2026، وذلك للفصل الدراسي الأول، في إطار حرص الوزارة على توضيح خريطة الدراسة مبكرًا للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور.

وحددت الوزارة خطة التوزيع الزمني للمنهج عبر أشهر الترم الأول «سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر»، على أن يكون شهر يناير مخصصًا للمراجعة النهائية وعقد امتحانات نصف العام.

ويأتي هذا التوزيع بهدف تنظيم العملية التعليمية وضمان سير الدروس بشكل متدرج ومترابط يراعي قدرات الطلاب في مختلف المراحل العمرية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن منهج الرياضيات في المرحلة الابتدائية يستهدف تنمية مهارات التفكير المنطقي والقدرة على حل المشكلات، مع التركيز على المفاهيم الأساسية في الأعداد والعمليات الحسابية والهندسة والقياس والإحصاء.

كما يهدف المنهج إلى ربط ما يتعلمه الطالب بالحياة اليومية، بما يساعده على اكتساب مهارات عملية يمكن تطبيقها في مواقف مختلفة.

وشددت الوزارة على ضرورة التزام المعلمين بخطة التوزيع المعلنة، مع اعتماد أساليب تعليمية حديثة تعتمد على الأنشطة التطبيقية والألعاب التعليمية لتبسيط المفاهيم الرياضية، بالإضافة إلى تشجيع الطلاب على المشاركة الفعالة داخل الفصل وتنمية مهارات العمل الجماعي.

ويأتي إعلان توزيع منهج الرياضيات ضمن سلسلة من الإصدارات التي تنشرها وزارة التربية والتعليم لتوزيع المناهج في مختلف المواد الدراسية بجميع الصفوف، في إطار الاستعدادات المكثفة لانطلاق العام الدراسي الجديد 2025/2026.

ولمشاهدة توزيع المنهج رؤية الصور المرفقة