نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبو الغيط يدين الاعتداء الإسرائيلي ويؤكد دعم فلسطين ولبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اتصالًا هاتفيًا بقائد قوات "اليونيفيل"، الجنرال ديوداتو أبانيارا، للاطمئنان على سلامة العسكريين الدوليين في الجنوب اللبناني بعد اعتداء إسرائيلي على آلياتهم.

أشاد أبو الغيط بدور دولة الإمارات في رئاسة الدورة 164 للمجلس الوزاري، شاكرًا الأردن على رئاستها الفعالة للدورة السابقة.

وأشار إلى أن اعتداء الاحتلال الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية والقضاء على مشروع الدولة.

وأكد ضرورة تحرك دولي عاجل لوقف المذبحة وحماية المدنيين وحقوق الفلسطينيين، والعمل على الحفاظ على مشروع الدولة الفلسطينية المستقلة.

كما دعا أبو الغيط المجتمع الدولي لدعم حل الدولتين والتصدي للمخططات الإسرائيلية التي تهدد الاستقرار الإقليمي.

وشدد على أهمية وقف إطلاق النار في السودان ودعم الحكومة المدنية الجديدة لتعزيز مؤسسات الدولة وحماية المدنيين.

وأشار إلى قرار لبنان بتطبيق حصرية السلاح بيد الدولة وضرورة إنهاء الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية.

واختتم كلمته بدعوة جميع الوزراء لافتتاح معرض "سيرة ومسيرة" بمناسبة مرور ثمانين عامًا على تأسيس الجامعة العربية، مؤكدًا وحدة الكلمة والإرادة العربية.