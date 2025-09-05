نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمناسبة المولد النبوي الشريف.. الأوقاف تصدر كتاب "الأربعون النبوية للأطفال" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف المصرية أول كتاب مخصص للأطفال بعنوان "الأربعون النبوية للأطفال"، تزامنًا مع الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.

ويأتي الإصدار في إطار حرص وزارة الأوقاف على بناء وعي الطفل الديني والثقافي، وإعداده لمواجهة تحديات العصر، من خلال تقديم الأحاديث النبوية الشريفة في صياغة مبسطة تناسب احتياجاته.

وقد تم إعداد الكتاب برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وإشراف الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وتأليف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، المستشار الثقافي والفني لرئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

ويضم الكتاب أربعين حديثًا نبويًّا شريفًا، عُرضت في قالب قصصي يعتمد على أسلوب "السيناريو"، حيث تُطرح الأحاديث من خلال مواقف حياتية يومية يمر بها الأطفال، بما يسهل عملية الفهم والحفظ.

وقدّم معالي وزير الأوقاف للكتاب بمقدمة أوضح فيها أن الأحاديث النبوية تمثل منهجًا تربويًّا يصلح لكل عصر، مؤكدًا أن هذا الإصدار الجديد يقدم نموذجًا مبتكرًا في تعليم الأطفال الأحاديث من خلال ربطها بمواقف واقعية تعزز الفهم إلى جانب الحفظ.

ومن المقرر أن يتاح الكتاب ضمن إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ليكون إضافة نوعية في مجال الثقافة الدينية الموجهة للأطفال.