الأوقاف تفتتح (14) مسجدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل.. غدًا

أحمد جودة - القاهرة - تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله -عز وجل- بافتتاح (١٤) مسجدًا غدًا الجمعة، الموافق ٥ من سبتمبر ٢٠٢٥م؛ حيث تم إنشاء وبناء (٤) مساجد جديدة، وإحلال وتجديد (٧) مساجد، وصيانة وتطوير (٣) مساجد.

وأعلنت الوزارة وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو ٢٠٢٥م حتى الآن، إلى (١٣٥) مسجدًا من بينها (١٠٨) مسجدًا بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، و(٢٧) مسجدًا صيانة وتطويرًا.

وأكدت الوزارة أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو ٢٠١٤م بلغ (١٣٦٢٤) مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو ٢٣ مليارًا و٥٤٦ مليون جنيه.

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًّا، وبيانها كالتالي:

ففي محافظة كفر الشيخ:

تم إحلال وتجديد مسجد جبارة بقرية منشأة علي - مركز سيدي سالم؛ ومسجد الرحمة بعزبة ألماظة بقرية الزعفران - مركز الحامول.

وفي محافظة الأقصر:

تم إنشاء وبناء مسجد المصطفى بقرية نجع علوان بالعديسات - مركز الطود، ومسجد عباد الرحمن بقرية الحليلة - مركز إسنا.

وفي محافظة الفيوم:

تم إحلال وتجديد مسجد الرحمن بعزبة القاضي بقرية المظاطلي - مركز طامية.

وفي محافظة المنيا:

تم إحلال وتجديد مسجد علي سعيد بعزبة علي سعيد بقرية أعطو - مركز بني مزار.

وفي محافظة سوهاج:

تم إحلال وتجديد مسجد الهداية بقرية أولاد عزاز - مركز سوهاج.

وفي محافظة الغربية:

تم إحلال وتجديد المسجد الكبير بعزبة عويس - مركز زفتى.

وفي محافظة مطروح:

تم إنشاء وبناء مسجد الأنصار بنجع الدهمان بقرية السلام - مدينة الحمام؛ ومسجد ناصر محمد جاسم – مدينة سيدي براني.

وفي محافظة البحيرة:

تم إحلال وتجديد المسجد الكبير بقرية آدم - مركز أبو المطامير.

وفي محافظة وادي الجديد:

تم صيانة وتطوير مسجد البري الكبير - مدينة الخارجة حي البري.

وفي محافظة الشرقية:

تم صيانة وتطوير المسجد الفتح - مركز الزقازيق.

وفي محافظة أسيوط:

تم صيانة وتطوير مسجد الجلاب بقرية درنكة - مركز أسيوط.

وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله -عز وجل- وتحديثها؛ لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله -عز وجل- ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.