الإسكان تمد فترة الحجز بمبادرة "سكن لكل المصريين 7" حتى 14 سبتمبر استجابة لطلبات المواطنين، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مد فترة الحجز وشراء كراسة الشروط وسداد مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية ضمن الطرح الثاني من المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 7" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، وذلك لمدة أسبوعين إضافيين وحتى يوم الأحد الموافق 14 سبتمبر 2025.

وأوضحت الوزارة أن قرار مد فترة الحجز جاء استجابةً للطلبات المتزايدة من المواطنين، بهدف منحهم فرصة كاملة للتقديم وحجز الوحدة السكنية التي يرغبون في الحصول عليها.

وأشارت إلى أن الطرح الجديد شهد إقبالًا ملحوظًا، حيث تم بيع أكثر من 207 آلاف كراسة شروط، فيما سجل أكثر من 144 ألف مواطن طلباتهم ورفع المستندات عبر الموقع الإلكتروني، كما قام أكثر من 109 آلاف منهم بسداد مقدم جدية الحجز في مكاتب البريد المميكن.

وكشفت الوزارة أن مدينة حدائق العاصمة جاءت في مقدمة المدن الأكثر إقبالًا من المواطنين، تلتها مدينتا حدائق أكتوبر وأكتوبر الجديدة.

وشدد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على ضرورة قيام المواطنين الذين سجلوا عبر الموقع الإلكتروني باستكمال إجراءات الحجز وسداد مقدم جدية الحجز، مؤكدًا أن عدم استيفاء جميع الخطوات الموضحة بكراسة الشروط يعني أن الطلب غير مكتمل، وبالتالي لن يتم مراجعته.

