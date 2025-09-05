أحمد جودة - القاهرة - السيدة انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري والأمة الإسلامية بالمولد النبوي الشريف

قدمت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، خالص التهاني إلى الشعب المصري الكريم والأمة الإسلامية جمعاء، بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف.

وقالت السيدة انتصار السيسي في تهنئتها: "بمناسبة المولد النبوي الشريف، أتقدم بخالص التهاني إلى الشعب المصري الكريم والأمة الإسلامية جمعاء، داعية المولى عز وجل أن يعيده علينا بالخير واليمن والبركات، وأن يلهمنا جميعًا من سيرة نبيه الكريم القيم السامية للرحمة والتسامح والمحبة."

وأكدت أن هذه المناسبة المباركة تمثل محطة روحانية عظيمة نستمد منها الدروس والعِبر، ونستلهم منها قيم الرحمة والتآخي التي بعث بها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم رحمةً للعالمين.