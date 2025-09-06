نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعاون استراتيجي مع البحرين واستثمارات صينية بمليارات الدولارات.. أبرز أنشطة رئيس الوزراء هذا الأسبوع في المقال التالي

تعاون استراتيجي مع البحرين واستثمارات صينية بمليارات الدولارات.. أبرز أنشطة رئيس الوزراء، هذاالأسبوع،استعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عبر إنفوجراف، أبرز أنشطة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الجاري، والتي تنوعت بين توقيع اتفاقيات تعاون جديدة، وجذب استثمارات أجنبية، ودفع خطط الدولة في مجال الطاقة المتجددة.

8 وثائق تعاون بين مصر والبحرين



شهد هذا الأسبوع توقيع 8 وثائق ومذكرات تفاهم بين مصر والبحرين لتعزيز التعاون في مجالات الاستثمار، السياحة، وحماية المنافسة، بما يعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين ودعمهما المتبادل لمسار التنمية المشتركة.

استثمارات صينية بـ 3 مليارات دولار



كما استعرض رئيس الوزراء نجاح شركة "تيدا" الصينية في جذب نحو 200 شركة صينية للاستثمار في مصر خلال السنوات العشر الماضية، بإجمالي استثمارات تجاوزت 3 مليارات دولار، مما يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في السوق المصري.

42% من مزيج الطاقة بحلول 2030



أكدت الحكومة سعيها لزيادة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 42% من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2030، في إطار خطط الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز استدامة مصادر الطاقة.

لقاءات رفيعة المستوى بالصين



تضمنت جولة رئيس الوزراء في الصين لقاءات مع الرئيس الصيني وكبرى شركات الطاقة والبتروكيماويات، لبحث تعزيز التعاون الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات في قطاعات استراتيجية.