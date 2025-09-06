نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 4 اتفاقيات غاز جديدة باستثمارات 340 مليون دولار لتعزيز البحث والإنتاج في البحر المتوسط والدلتا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - 4 اتفاقيات غاز جديدة باستثمارات 340 مليون دولار لتعزيز البحث والإنتاج في البحر المتوسط والدلتا

4 اتفاقيات غاز جديدة باستثمارات 340 مليون دولار لتعزيز البحث والإنتاج في البحر المتوسط والدلتا، في إطار جهود الدولة لدفع عجلة الاستثمار بقطاع الغاز الطبيعي وتسريع وتيرة أنشطة البحث والاستكشاف لزيادة الموارد والإنتاج، شهدت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" توقيع 4 اتفاقيات جديدة مع عدد من كبرى الشركات العالمية للعمل في البحر المتوسط والدلتا، بإجمالي استثمارات حدها الأدنى يزيد على 340 مليون دولار وحفر 10 آبار.

اتفاقية مع شل العالمية

تم توقيع الاتفاقية الأولى في منطقة ميرنيث البحرية بالبحر المتوسط مع شركة شل العالمية، باستثمارات تبلغ 120 مليون دولار، تشمل حفر 3 آبار استكشافية.

اتفاقية مع إيني الإيطالية

أما الاتفاقية الثانية فجاءت في منطقة شرق بورسعيد البحرية مع شركة إيني الإيطالية، باستثمارات تصل إلى 100 مليون دولار، لحفر 3 آبار جديدة.

اتفاقية مع زاروبيج نفط الروسية

وتتعلق الاتفاقية الثالثة بمنطقة شمال الخطاطبة الأرضية بدلتا النيل مع شركة زاروبيج نفط الروسية، باستثمارات قدرها 14 مليون دولار، تشمل حفر 4 آبار استكشافية.

اتفاقية مع أركيوس إنرجي العالمية

فيما شملت الاتفاقية الرابعة منطقة شمال دمياط البحرية بالبحر المتوسط مع شركة أركيوس إنرجي العالمية، باستثمارات تصل إلى 109 ملايين دولار.

وتُعد هذه الاتفاقيات خطوة مهمة لدعم استراتيجية الدولة في تعظيم الاستفادة من ثروات مصر الطبيعية، وجذب الاستثمارات العالمية، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة في شرق المتوسط.