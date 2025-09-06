الارشيف / أخبار مصرية

التعليم العالي: مد فترة تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة حتى السابعة مساء الأحد 7 سبتمبر

أحمد جودة - القاهرة - وجّه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، بمد فترة تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة حتى الساعة السابعة من مساء يوم الأحد المقبل الموافق ٧ سبتمبر ٢٠٢٥.

وجاءت توجيهات الوزير استجابة لمناشدات عديدة من طلاب الثانوية العامة الناجحين في امتحانات الدور الثاني عبر الصفحة الرسمية للوزارة، نظرًا لعدم تمكن بعضهم من التوجه إلى مدارسهم لاستلام شهادات النجاح المدون بها الرقم السري، الذي يُستخدم في الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني.
