الرياض - كتبت رنا صلاح - يُعد البحث عن فرص عمل في هيئة البريد المصري من الاهتمامات الرئيسية للعديد من الشباب، سواء من أصحاب المؤهلات العليا أو المتوسطة. وفي الآونة الأخيرة، ارتفع معدل التساؤلات حول ما إذا كان هناك إعلان جديد لوظائف البريد، في ضوء انتهاء فترة التقديم للمسابقة السابقة وظهور نتائجها، وهو ما دفع الكثيرين للبحث عن تفاصيل دقيقة بخصوص فرص التوظيف المستقبلية.

«الناس كلها بتسأل».. البريد المصري يعلن انتهاء التظلمات 10 سبتمبر ويوضح إجراءات التعيين بدون وظائف جديدة

انتشرت خلال الأيام الماضية العديد من المنشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تزعم طرح مسابقة توظيف جديدة في البريد المصري. إلا أن المتابعة الدقيقة للمصادر الرسمية أظهرت عكس ذلك؛ فقد نفت الجهات المسؤولة داخل الهيئة وجود أي إعلان حديث عن وظائف جديدة حتى تاريخه. كما لم يتم نشر أي إعلان حديث على بوابة الوظائف الحكومية، والتي تعتبر المنصة الرسمية لأي فرص عمل يتم الإعلان عنها بشكل رسمي. وأكدت مصادر مطلعة من داخل هيئة البريد المصري أن جميع الأخبار المنتشرة عن مسابقة جديدة حالياً غير دقيقة، وأن آخر مسابقة قد انتهى التقديم فيها وتم الإعلان عن نتائجها بالفعل من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

جدير بالذكر أن اختبارات المسابقة الأخيرة في البريد المصري انطلقت في الحادي والعشرين من يوليو واستمرت حتى الثالث عشر من أغسطس الماضي. وقد أُعلنت النتائج بشكل رسمي الأسبوع الماضي من خلال بوابة الوظائف الحكومية، مع فتح باب التظلمات للراغبين في الاعتراض على النتائج المنشورة. وتنتهي فترة تقديم التظلمات في العاشر من سبتمبر، ويشترط لإتمام هذه الخطوة إدخال كود التسجيل والرقم القومي للمتقدم. كما شددت الجهات المسؤولة على أن خدمات التظلم متاحة فقط عبر الموقع الرسمي للوظائف الحكومية، ولا توجد أي وسائل أخرى لإتمام هذه الإجراءات.

أما بالنسبة لشروط القبول، فكل من تم اختياره في المسابقة الأخيرة مطالب بتجهيز مجموعة من الأوراق والمستندات الضرورية لاستكمال إجراءات التعيين. تتضمن هذه المستندات أصل شهادة المؤهل الدراسي، وشهادة الميلاد المميكنة، وبطاقة رقم قومي سارية، وصحيفة حالة جنائية حديثة توضح خلو صاحبها من أي سوابق جنائية. كما يجب تقديم شهادة تحديد الموقف من الخدمة العسكرية بالنسبة للذكور، وشهادة الخدمة العامة للسيدات، بجانب صور شخصية حديثة، ونتائج الكشف الطبي، بالإضافة إلى تحليل المخدرات الذي يؤكد سلامة الموظف من أي مواد محظورة.

وتؤكد الجهات المعنية أهمية الالتزام بتقديم المستندات المطلوبة خلال المدة المقررة، حيث يعتبر ذلك خطوة حاسمة في إتمام التعيين. كما تشدد الهيئة على ضرورة متابعة التحديثات عبر الموقع الرسمي وعدم الالتفات إلى الشائعات أو الأخبار غير الدقيقة التي تتداولها بعض صفحات التواصل الاجتماعي. وتكرر الدعوة إلى الشباب الراغبين في العمل بضرورة متابعة الإعلانات الرسمية فقط وعدم التعامل مع أي وسطاء أو جهات غير معتمدة قد تدعي قدرتها على توفير فرص عمل في الهيئة.

في الختام، لا توجد حالياً أي مسابقات أو إعلانات توظيف جديدة صادرة عن البريد المصري، وكل ما يتم تداوله في هذا الشأن لا يعدو كونه شائعات لا أساس لها من الصحة. وفي حال الإعلان عن فرص جديدة سيتم إبلاغ المتابعين رسمياً عبر القنوات الرسمية المتعارف عليها. لذلك، على الراغبين في الالتحاق بعمل في هيئة البريد المصري الانتظار لحين إعلان المسابقة بشكل رسمي والاعتماد على المصادر الرسمية للمعلومات.