التعليم تطلق المرحلة الثانية من البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية بالتعاون مع اليونيسف

أحمد جودة - القاهرة - تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتنظيم احتفالية كبرى يوم الاثنين 8 سبتمبر الجاري بفندق سميراميس إنتركونتيننتال بقاعة طيبة، للإعلان عن الانتهاء من المرحلة الأولى من البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية لطلاب المرحلة الابتدائية، وإطلاق المرحلة الثانية من البرنامج، وذلك بالتعاون مع منظمة اليونيسف.

ويشهد الاحتفالية حضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبداللطيف، وعدد من قيادات الوزارة وممثلي منظمة اليونيسف وشركاء التنمية، حيث يهدف البرنامج إلى دعم مهارات الطلاب في اللغة العربية منذ المراحل الأولى للتعليم، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو الارتقاء بجودة التعليم الأساسي.