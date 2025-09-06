نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مناظرة ثقافية بين الإعلامي الإيطالي روبرتو جياكوبو والدكتور زاهي حواس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت ساحة الكولوسيوم الأثري في روما مناظرة وحوارًا ثقافيًا بين الدكتور زاهي حواس والإعلامي والمعلق التلفزيوني الإيطالي الشهير روبرتو جياكوبو.

ثم ألقى حواس محاضرة استمرت مدة ساعة كاملة، تناول فيها أحدث الاكتشافات الأثرية في مصر ورسالة الحضارة المصرية للعالم.

يذكر أن عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس جولته العلمية في إيطاليا، والتي تشمل 8 مدن رئيسية، بمحاضرة في العاصمة الإيطالية روما. أقيم اللقاء الأول في موقع الكولوسيوم الأثري، حيث شهد حضورًا واسعًا من الشخصيات الثقافية والدبلوماسية.

استهلت الفعالية مديرة الكولوسيوم بكلمة تقديمية عن المحاضرة والاكتشافات الأثرية الحديثة التي يقودها حواس في مصر.

وألقى السفير بسام راضي، سفير مصر في إيطاليا، كلمة رحّب فيها بالعالم المصري، مشيدًا بدوره في الترويج للحضارة المصرية على المستوى الدولي.

وتستمر جولة حواس في إيطاليا لتشمل ثماني مدن، في إطار جهوده المستمرة لتعريف العالم بالآثار المصرية والاكتشافات الجديدة.