نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حواس يوقع كتابه الجديد "الرجل ذو القبعة" في ساحة الكولسيوم الأثرية بروما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وقع الدكتور زاهي حواس عالم المصريات المعروف، نسخ من كتابه “الرجل ذو القبعة” الذي نُشر حديثًا باللغة الإيطالية، وسط تفاعل وإقبال من الحضور، في ساحة الكولسيوم الأثري في روما.

يذكر أن عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس جولته العلمية في إيطاليا، والتي تشمل 8 مدن رئيسية، بمحاضرة في العاصمة الإيطالية روما. أقيم اللقاء الأول في موقع الكولوسيوم الأثري، حيث شهد حضورًا واسعًا من الشخصيات الثقافية والدبلوماسية.

استهلت الفعالية مديرة الكولوسيوم بكلمة تقديمية عن المحاضرة والاكتشافات الأثرية الحديثة التي يقودها حواس في مصر.

وألقى السفير بسام راضي، سفير مصر في إيطاليا، كلمة رحّب فيها بالعالم المصري، مشيدًا بدوره في الترويج للحضارة المصرية على المستوى الدولي.

وتستمر جولة حواس في إيطاليا لتشمل ثماني مدن، في إطار جهوده المستمرة لتعريف العالم بالآثار المصرية والاكتشافات الجديدة.