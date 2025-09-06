نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي يوجّه بسرعة إدماج المحافظات الجديدة في التأمين الصحي الشامل وإنهاء مشروعات البنية الطبية العملاقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - السيسي يوجّه بسرعة إدماج المحافظات الجديدة في التأمين الصحي الشامل وإنهاء مشروعات البنية الطبية العملاقة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان.

توسيع مظلة التأمين الصحي الشامل

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس اطّلع على مؤشرات أداء منظومة التأمين الصحي الشامل، والموقف التنفيذي للمرحلة الثانية التي تشمل محافظات كفر الشيخ، مطروح، شمال سيناء، دمياط، المنيا، حيث وجّه بسرعة إدماجها وفق الجداول الزمنية، مع دراسة إدراج محافظة الإسكندرية لاحقًا، مؤكدًا أهمية تفعيل دور القطاعين الخاص والأهلي لدعم المنظومة.

مشروعات البنية التحتية الصحية

تابع الرئيس تطورات المشروعات الكبرى، ووجّه بسرعة الانتهاء من:

مدينة النيل الطبية

مستشفى النيل التخصصي للأطفال الجاري إنشاؤه على أرض معهد ناصر

المشروع القومي للمعامل المركزية بمدينة بدر

مدينة العاصمة الطبية التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والتي تضم 4200 سرير و18 معهدًا طبيًا متخصصًا.

قانون تنظيم المنشآت الطبية الخاصة

وجّه الرئيس بسرعة الانتهاء من إعداد مشروع القانون الجديد لتنظيم إنشاء وتشغيل المنشآت الطبية الخاصة، في إطار دعم الاستثمار في القطاع الطبي وتكامله مع منظومة التأمين الصحي الشامل، مشددًا على ضرورة تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المجال الطبي وصناعة الدواء.

مراكز وطنية لمواجهة التحديات الصحية

وجّه الرئيس بدراسة إنشاء:

المركز المصري للتحكم في الأمراض

المركز المصري للطب الدقيق

ليكونا محوري ارتكاز استباقيين لمواجهة الأوبئة والأمراض عالميًا، وتطوير المنظومة الطبية المصرية.

المبادرات الرئاسية الصحية

استعرض الدكتور خالد عبد الغفار مستجدات 15 مبادرة رئاسية، منها القضاء على قوائم الانتظار والعلاج على نفقة الدولة. ووجّه السيد الرئيس بالتركيز على:

تقليص قوائم الانتظار للعمليات الجراحية

توفير العلاج للحالات الحرجة

تطبيق برنامج أجهزة مراقبة السكر غير الاختراقية للأطفال المصابين بالسكري من النوع الأول.

الاستراتيجية الوطنية للسكان

استعرض وزير الصحة التقدم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان، مشيرًا إلى النتائج الإيجابية للمسح الصحي للأسرة المصرية، ووجّه السيد الرئيس بزيادة الجهود لمواجهة التحديات الديموغرافية عبر تعزيز الوعي المجتمعي والبرامج التعليمية لتحقيق التوازن السكاني المستدام.