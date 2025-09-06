نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقى وزير المالية والتخطيط الإقتصادى والقائم بأعمال وزير الدفاع لجمهورية غانا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إلتقى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى الدكتور كاسييل آتوفورسون وزير المالية والتخطيط الإقتصادى والقائم بأعمال وزير الدفاع لجمهورية غانا والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليًا.

تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك وسبل تعزيز آفاق التعاون العسكرى بين مصر وغانا .

وأكد القائد العام للقوات المسلحة على إعتزازه بالعلاقات المتميزة التى تربط القوات المسلحة لكلا البلدين، وتطلعه بأن تشهد المرحلة المقبلة مزيدًا من التعاون المشترك فى مختلف

المجالات العسكرية.

من جانبه أعرب وزير المالية والتخطيط الإقتصادى الغانى عن حرص بلاده على دعم العلاقات العسكرية مع مصر بإعتبارها محور الأمن والإستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، مشيدًا بدورها الفاعل فى دعم دول القارة الأفريقية فى مختلف القضايا والأزمات.



حضر اللقاء الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة

والفريق ويليام أجيابونج رئيس أركان الدفاع للقوات المسلحة الغانية

وقادة الافرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين.