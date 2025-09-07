نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر افتتاح معرض "أهلًا مدرستي" للأسر الأولى بالرعاية بمدرسة السعيدية بالجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنظم مديرية التربية والتعليم بالجيزة، اليوم، معرض "أهلًا مدرستي" المخصص لدعم الأسر الأولى بالرعاية، وذلك في الصالة المغطاة بمدرسة السعيدية، حيث يأتي هذا الحدث في إطار المبادرات المجتمعية التي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن كاهل أولياء الأمور مع اقتراب العام الدراسي الجديد.

وأكد سعيد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن المعرض يمثل فرصة مهمة لتوفير المستلزمات الدراسية الأساسية للطلاب بأسعار مخفضة، مشيرًا إلى أن المعرض يفتح أبوابه للأسر منذ العاشرة صباحًا، ويضم تشكيلة واسعة من الأدوات المدرسية والملابس والحقائب وغيرها من المستلزمات الضرورية.

ويأتي تنظيم هذا المعرض بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية والغرف التجارية، في إطار سلسلة من معارض "أهلًا مدارس" التي تُقام على مستوى المحافظة، والتي تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير احتياجات الطلاب قبل انطلاق الدراسة.

يذكر أن معارض "أهلًا مدارس" تحرص على تقديم خصومات كبيرة تصل إلى 50% على مختلف المنتجات، بما يضمن وصول السلع الأساسية لكل الأسر بأسعار مناسبة، الأمر الذي يساهم في دعم العملية التعليمية وتوفير بيئة أكثر استقرارًا للطلاب مع بداية العام الجديد.