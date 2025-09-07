نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مديرية تعليم الجيزة ترسم البهجة على وجوه الطلاب في أكبر معرض مدرسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في أجواء يغمرها الدفء الإنساني، نظمت مديرية التربية والتعليم بالجيزة أضخم معرض مجاني للزي المدرسي والأدوات الدراسية لأبناء المحافظة من الطلاب الأكثر احتياجًا، في مبادرة تعكس روح التكافل وتؤكد أن التعليم رسالة إنسانية قبل أن يكون مهمة أكاديمية.

افتتح المعرض محمد نور سكرتير عام محافظة الجيزة نائبًا عن المحافظ، بحضور سعيد عطية وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أشرف تامر رئيس حي جنوب الجيزة، محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، محمد فايز وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، سهير عبدالرحمن وكيلة المديرية، محمد عبدالله وكيل نقابة المعلمين، بدوي علام رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالجيزة، ورجال الأعمال صابر عمران، محمد بيومي، ومحمود سلام، إلى جانب محمد أبو الفتوح عضو لجنة التعليم الخاص بالمديرية.

امتلأ المعرض بمشاهد مؤثرة؛ ضحكات الأطفال تتعالى وعيونهم تلمع بفرح صادق وهم يتسلمون زيهم المدرسي وأدواتهم الجديدة التي سترافقهم في بداية عام دراسي جديد. لحظات امتزجت فيها البراءة بالامتنان، لتشكل لوحة إنسانية بديعة تعكس قيم المجتمع المصري في احتضان أبنائه.

وأكد سعيد عطية أن المعرض جاء تنفيذًا لسياسات وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف التي تهدف إلى تقديم كافة سبل الدعم الممكنة للطلاب، وبرعاية محافظ الجيزة عادل النجار.

وأوضح أن المديرية تضع رعاية الطلاب الأكثر احتياجًا في مقدمة أولوياتها، باعتبارهم أبناءً أعزاء يستحقون الدعم والرعاية، مشيرًا إلى أن التعليم لا يقتصر على تلقين المعارف فحسب، بل هو رسالة إنسانية تتكامل مع دور المجتمع في زرع الطمأنينة في نفوس أبنائه.

وأضاف أن المديرية لن تدخر جهدًا في تهيئة الظروف التي تساعد هؤلاء الطلاب على الاندماج في العملية التعليمية، موضحًا أن الابتسامة التي ارتسمت على وجوههم داخل المعرض هي أكبر دليل على نجاح المبادرة، ورسالة قوية بأن التعليم في مصر يفتح ذراعيه لكل أبنائه بلا استثناء.

وعبّر عدد من الطلاب عن مشاعرهم الصادقة تجاه هذه المبادرة، حيث قالت طالبة صغيرة: "لم أشعر بالاختلاف عن زميلاتي، اليوم أشعر أنني مثل الجميع." بينما أضاف طالب آخر: "زيي المدرسي الجديد أعطاني ثقة وفرحة كبيرة."

واختتمت المديرية بيانها بالتأكيد على أن أبوابها ستظل مفتوحة لكل ما يدعم أبناء الجيزة، مؤكدة أن الاستثمار في ابتسامة طفل هو أعظم استثمار في مستقبل الوطن.