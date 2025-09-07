وزير التموين يفتتح المعرض الرئيسى "أهلا مدارس" بتخفيضات 30%

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 7 سبتمبر 2025 12:32 مساءً - في إطار خطة الدولة لاستمرارية إقامة المعارض الخدمية والسلعية، وتحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، افتتح اليوم الدكتور شريف فاروق – وزير التموين والتجارة الداخلية – المعرض الرئيسي “أهلاً مدارس” بمحافظة القاهرة، بأرض المعارض بمدينة نصر، قاعة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي يقام بالتنسيق بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والغرفة التجارية بالقاهرة.

شارك في الافتتاح كل من الدكتور إبراهيم صابر – محافظ القاهرة، واللواء وليد أبو المجد – نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، وباسل رحمي – الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وإبراهيم السجيني – رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور علاء عز – الأمين العام للاتحاد العام للغرف التجارية، وأيمن عشري – رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، والدكتور علاء ناجي – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور محمد شتا مساعد الوزير للخدمات الرقمية، و حسام الجراحي مساعد الوزير للرقابة، وأحمد عصام مساعد الوزير للاتصال السياسي، وأحمد كمال – مساعد الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة.

وأشار الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية خلال الافتتاح بأن المعرض يُقام هذا العام خلال الفترة من 7 إلى 22 سبتمبر الجاري بمشاركة 200 عارض داخل 155 جناحًا، بمساحة تتجاوز ال 600 متر تشمل أقسامًا متنوعة للملابس، الأدوات المدرسية، المنتجات الجلدية والشنط، الأجهزة الإلكترونية، بالإضافة إلى شركات الاتصالات والحلول التكنولوجية والمالية، فضلًا عن قسم خاص بالسلع الغذائية، ويفتح المعرض أبوابه للجمهور يوميًا من الساعة 11 صباحًا وحتى 10 مساءً اعتبارًا من غدًا الاثنين 8 سبتمبر 2025.

كما يشهد المعرض الرئيسي هذا العام مشاركة واسعة من مختلف الشركات والجهات المنتجة، حيث يتم طرح آلاف الأصناف والسلع بأسعار مخفضة، وتقدم الشركات المشاركة تخفيضات عامة لا تقل عن 20٪ إلى 30٪ على مختلف المستلزمات والمنتجات، وذلك في إطار الحرص على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم مع بداية العام الدراسي الجديد.

وخلال جولته، تفقد الدكتور شريف فاروق والوفد المرافق لسيادته مختلف الأجنحة وأجرى حوارات مع العارضين حول جودة المنتجات ونسبة المكون المحلي، مشيدًا بجودة المعروضات الوطنية، ومؤكدًا على أهمية تعميق الصناعة المحلية والتزام العارضين بإعلان الأسعار قبل وبعد الخصومات، كما زار سيادته جناح الشركة القابضة للصناعات الغذائية ويعد جناحًا متميزًا على مساحة ٤٠٠ متر، يعرض أكثر من ٦٤٠ سلعة متنوعة من إنتاج الشركات التابعة للقابضة، حيث يتم توفير جميع احتياجات الأسرة المصرية من السلع الغذائية والاستهلاكية بجودة عالية وأسعار مخفضة، مع طرح تخفيضات تصل إلى ٢٠٪ دعماً للمواطنين قبل بدء العام الدراسي الجديد.كما تم زيارة وتفقد أجنحة ذوي الهمم، وهيئة البريد المصري، وشركات المحمول.

وأكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أن هذه المعارض تمثل شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص لخدمة المواطن، تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة استمرار إقامة مثل هذه المعارض التي تتيح منتجات ومستلزمات المدارس ذات جودة عالية وبأسعار مخفضة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن الأسر المصرية.

وأكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن المعرض الرئيسي لـ«أهلاً مدارس» بمحافظة القاهرة يُقام بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والغرفة التجارية بالقاهرة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، باعتباره نموذجًا حيًا لتكامل الجهود بين مؤسسات الدولة وشركائها لخدمة المواطن. وأوضح أن المعرض يوفّر لأسر القاهرة كافة احتياجات العام الدراسي بجودة عالية وأسعار تنافسية، مع تنوّع كبير في المعروضات يلبّي مختلف الشرائح. كما يساهم المعرض في دعم منتجات الشركات الوطنية وأصحاب المشروعات الصغيرة، ويعزز انسيابية السلع وتوافرها قبل بدء الدراسة، فضلًا عن ترسيخ ثقافة التسوّق المنظم الملتزم بمعايير حماية المستهلك. وشدد المحافظ على أن الهدف الأول هو راحة المواطن وتخفيف الأعباء عنه، مشيرًا إلى أن المحافظة مستمرة في التوسع في مثل هذه المبادرات وتكرارها على مدار العام بما يضمن استقرار الأسواق وتقديم خدمة تليق بأهالي القاهرة.

وأكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حرص الجهاز على تنسيق الجهود مع كافة جهات الدولة المعنية لتخفيف الأعباء عن المواطنين مع حلول العام الدراسي الجديد، وذلك بتوفير وإتاحة جميع المستلزمات الدراسية اللازمة للطلاب والتلاميذ في مختلف المراحل التعليمية بأسعار تنافسية وبجودة عالية وفي مكان واحد.

كما أوضح رحمي أن معرض أهلا مدارس المنعقد بصالة جهاز تنمية المشروعات في مدينة نصر يعد نتاجا لتعاون مثمر وفعال مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والغرفة التجارية بالقاهرة، وذلك في إطار توجيهات السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات بالعمل على تلبية احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة من جهة، بجانب تسهيل مشاركة شباب جهاز تنمية المشروعات في مثل هذه المعارض وفتح آفاق تسويقية كبيرة لهم في السوق المحلي من خلال عرض منتجاتهم أمام جمهور القاهرة الكبرى، وأضاف رحمي أن جهاز تنمية المشروعات يشارك في معرض أهلا مدارس ب٢٢ من أصحاب المشروعات من منتجي المستلزمات الدراسية والأدوات المكتبية والمنتجات الجلدية والحقائب من عملاء الجهاز ممن استفادوا بالعديد من الخدمات المالية والفنية من جهاز تنمية المشروعات.

من جانبه، أشار الدكتور علاء عز – الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية – إلى أن معارض “أهلاً مدارس” انطلقت في معظم المحافظات بالتعاون مع الغرف التجارية ووزارة التموين والقطاع الخاص والمجتمع المدني، تنفيذًا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمحافظات، وتوفير الأراضي الملائمة للتوسع في إقامة المعارض المختلفة مثل “أهلاً رمضان” و”أهلاً مدارس”، بما يعزز توافر السلع للمواطنين بأسعار مناسبة خاصة مع بداية العام الدراسي الجديد.

وأكد أيمن العشري، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة، أن الغرفة حريصة دائمًا على مساندة المواطنين من خلال توفير السلع الدراسية والغذائية بجودة عالية وأسعار مخفضة داخل معرض «أهلاً مدارس» الرئيسي المقام بقاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمدينة نصر. وأشار العشري إلى أن الفرحة التي تملأ وجوه الأسر خلال تسوقهم بالمعرض تمثل أكبر حافز للغرفة لبذل مزيد من الجهد وتعزيز دورها في تقديم الخدمات المجتمعية. وأضاف أن الغرفة تتحمل كامل تكاليف التجهيزات وتتيح الأجنحة للعارضين مجانًا مقابل تقديم أكبر نسبة خصومات ممكنة على أسعار السلع دعماً للمواطنين مع اقتراب العام الدراسي الجديد، مؤكدًا أن أبواب المعرض ستُفتح رسميًا أمام الجمهور عقب الافتتاح لتمكين الأسر من الحصول على احتياجاتها بسهولة ويسر.