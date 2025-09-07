نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدا..التعليم تطلق المرحلة الثانية من البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية بالتعاون مع اليونيسف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنظم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني غدًا الاثنين احتفالية كبرى بأحد فنادق القاهرة، للإعلان عن الانتهاء من المرحلة الأولى من البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية لطلاب المرحلة الابتدائية، وإطلاق المرحلة الثانية من البرنامج، وذلك بالشراكة مع منظمة اليونيسف وعدد من شركاء التنمية.

ويحضر الاحتفالية وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبداللطيف، إلى جانب قيادات الوزارة وممثلي المنظمات الدولية والخبراء التربويين، حيث تمثل هذه الفعالية محطة مهمة في مسيرة تطوير التعليم الأساسي في مصر.

ويهدف البرنامج إلى دعم مهارات الطلاب في اللغة العربية منذ المراحل الأولى للتعليم، بما يسهم في تحسين قدراتهم على الفهم والتعبير والقراءة السليمة، ويعزز قدرتهم على مواكبة متطلبات المناهج الحديثة التي تركز على الفهم بدلًا من الحفظ والتلقين.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن المرحلة الأولى من البرنامج حققت نتائج إيجابية على مستوى المدارس التي طبقت التجربة، حيث أظهرت قياسات ميدانية ارتفاع مستوى إتقان الطلاب لمهارات القراءة والكتابة، وهو ما شجع الوزارة على التوسع في تطبيق البرنامج في مرحلته الثانية ليشمل نطاقًا أوسع من المدارس على مستوى الجمهورية.

ويأتي إطلاق البرنامج في إطار رؤية الدولة لتطوير التعليم وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، والتي تضع تحسين جودة التعليم وتطوير المناهج في مقدمة أولوياتها.

كما ينسجم مع الجهود المبذولة لتزويد الطلاب بالمهارات الأساسية التي تمكنهم من مواصلة التعلم في المراحل الأعلى، وتساعد على بناء أجيال قادرة على التفكير النقدي والإبداعي.

ومن المقرر أن تتضمن فعاليات الاحتفالية كلمات افتتاحية لوزير التعليم وممثلي منظمة اليونيسف، إلى جانب استعراض تجارب المدارس والمعلمين المشاركين في المرحلة الأولى، وعرض قصص نجاح للطلاب الذين استفادوا من البرنامج، مع تسليط الضوء على خطط التوسع في المرحلة المقبلة.

