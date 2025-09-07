الرياض - كتبت رنا صلاح - أكد الدكتور أحمد مصطفى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، أن الهيئة نجحت خلال العام الجاري في علاج 108 آلاف مريض سرطان، وإجراء 5982 جراحة أورام بمستشفياتها، وذلك ضمن خطة استراتيجية مدروسة لتقديم خدمات علاج الأورام بكفاءة عالية.

التأمين الصحي: علاج 108 آلاف مريض سرطان وتقديم رعاية مجانية للأطفال مرضى السكر

وأوضح أن الهيئة تقدم العلاج الكيماوي والإشعاعي والجراحي، بالإضافة إلى صرف أدوية الأورام وفق أحدث البروتوكولات العلاجية، من خلال 25 مستشفى متخصص تغطي الجمهورية، مع وجود لجان طبية متخصصة لضمان تحقيق أفضل النتائج العلاجية، مشيرًا إلى أن الهيئة تسعى لتكون في مقدمة المؤسسات الصحية المعنية بعلاج الأورام.

وفيما يتعلق برعاية الأطفال المصابين بمرض السكر، أشار الدكتور أحمد مصطفى إلى أن الهيئة توفر رعاية شاملة ومجانية لهم، تشمل أجهزة قياس السكر، شرائط الاختبار، أقلام الأنسولين، إلى جانب تدريب الأسر على المتابعة الدقيقة، وذلك من خلال 37 مركزًا للأطفال مجهزًا بأحدث الوسائل الطبية والفنية لتقديم الدعم والمتابعة المنتظمة وفق أعلى معايير الجودة.

وشدد رئيس الهيئة على أهمية وضع آليات واضحة لتنفيذ التوصيات المطروحة والمتابعة المستمرة لضمان تحقيقها، مع تحسين التواصل بين الإدارات المختلفة والاستفادة من التحول الرقمي لتطوير كفاءة العمل وتعزيز استدامة بيئة الخدمات الصحية، موجهًا بضرورة تيسير الإجراءات على المرضى ودعم دور اللجان الطبية.