محافظ الجيزة: تطور في الخدمات العلاجية وتعزيز الكوادر الطبية والتجهيزات الحديثة

أحمد جودة - القاهرة - صرّح المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن المنظومة الصحية بالمحافظة شهدت خلال الشهر الماضي تطورًا ملحوظًا في مستوى الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين وذلك في إطار خطة الدولة للارتقاء بالقطاع الصحي وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تحسين جودة الخدمة الصحية بالمستشفيات الحكومية.

وأكد المحافظ أن مستشفيات الجيزة حققت خلال الشهر الماضي قفزات نوعية في تطوير البنية التحتية والتجهيزات الطبية ودعم الكوادر بما يسهم في الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

واطّلع المحافظ على تقرير من الدكتور إسحاق جميل مدير مديرية الشؤون الصحية بالجيزة تضمن إنجازات متعددة في مختلف مستشفيات المحافظة.

حيث شهدت مستشفى التحرير العام أعمال رفع كفاءة شاملة شملت دهان الطرقات بمبنى العيادات، وصيانة الأرضيات، وإصلاحات السباكة والكهرباء وزيادة الإضاءة في جميع الأقسام وطلاء أسِرَّة المرضى، بالإضافة إلى تشغيل جهاز ماموجرام بقسم الأشعة وتفعيل عيادة متخصصة لحالات بانوراما الأسنان مع تجهيز أرضية جديدة للمحطة الملحقة بالغازات الطبية.

كما شهدت مستشفى الحوامدية العام تطويرًا لأقسام الطوارئ والحروق، مع استقبال 10 أسرّة جديدة لتجهيز جناح عناية مركزة، فضلًا عن إجراء 61 عملية ولادة قيصرية خلال شهر يونيو.

وفي مستشفى الوراق المركزي ومبارك المركزي، تم إجراء جراحات دقيقة في تخصصات الأوعية الدموية وجراحات المخ والأعصاب والتعاقد مع أطباء تخدير مما أسهم في زيادة عدد العمليات إلى جانب إصلاح أجهزة التنفس الصناعي ورفع كفاءة العيادات الخارجية وعيادات الأسنان وتركيب كاميرات مراقبة، وتوفير شرائح ومسامير لإجراء عمليات العظام الكبرى مثل الحوض والفخذ.

وشهدت مستشفى الواحات البحرية المركزي تعزيزًا للكوادر الطبية من خلال التعاقد مع 6 أطباء في تخصصات الجراحة العامة، الباطنة، النساء والتوليد، والأطفال، بما يساهم في دعم الخدمات العلاجية المقدمة لأهالي المنطقة.

كما تم تزويد مستشفى أطفيح المركزي بجهاز ماموجرام حديث إلى جانب دعم مستشفى شبرامنت المركزي بجهاز Sleep Lab بما يعزز قدرات المستشفيات في التشخيص المبكر.

وفي مستشفى 6 أكتوبر المركزي تم تفعيل وحدة العلاج عن بُعد وشراء كمبروسور لتشغيل وحدة رعاية الأطفال مع قرب الانتهاء من أعمال التوسعة بقسم الداخلي.

أما مستشفى العياط المركزي فقد شهد استلام جهاز مناظير حديث من نوع Olympus، يُعد من الأحدث عالميًا، بالإضافة إلى تجهيز غرفة الماموجرام بعد استلام الجهاز.

كما شهدت مستشفى البدرشين المركزي إصلاح التكييفات المعطلة بالرعاية المركزة والحضانات، واستلام جهاز ماموجرام جديد إلى جانب صيانة شاملة وإعادة تشغيل أجهزة الأشعة المقطعية وانشاء معمل فيروسات جديد داخل قسم المعامل بالمستشفى.

وفي مستشفى زايد المركزي أُجريت 18 عملية قسطرة قلبية وتم توفير جهاز لفصل البلازما (بريزما)، وجهاز كيمياء أوتوماتيك، وجهاز موجات فوق صوتية على القلب بالإضافة إلى البدء في تطوير غرفة العمليات.

وشهدت مستشفى أبو النمرس المركزي استلام جهاز ماموجرام جديد والانتهاء من الأعمال الإنشائية والتجهيزات بمبنى الكلى الذي أصبح جاهزًا للتشغيل بعد التأكد من نتائج عينات المياه، كما تم استلام المصعد الرئيسي الخاص بالمبنى من الشركة المختصة.

وفي مستشفى صدر الجيزة تم استلام 8 مولدات أكسجين وتوفير جهاز مجاني لقياس وظائف التنفس للمرضى.

كما تشهد مستشفى أم الأطباء حاليًا أعمال تفعيل جهاز أشعة مقطعية CT بعد الانتهاء من إعداد الغرفة الخاصة به، والتعاقد مع استشاري أشعة تشخيصية لبدء العمل.

فيما حصلت مستشفى رمد إمبابة على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في عمليات الجلوكوما، والمركز الثالث في الشبكية والرابع في إزالة المياه البيضاء، بالإضافة إلى إجراء 51 عملية جراحية كبرى خلال الشهر.

واختتم المحافظ تصريحه مؤكدًا أن الدولة تولي ملف الصحة أهمية قصوى وأن محافظة الجيزة تواصل دعمها الكامل للقطاع الصحي بما يضمن تقديم خدمات علاجية متكاملة وآمنة تليق بالمواطنين.

