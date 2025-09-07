عاجل- السيسي يتابع مستجدات التعدين وإنتاج البترول والغاز ويوجّه بتعزيز الاستثمارات وتلبية احتياجات السوق المحلي

أحمد جودة - القاهرة - السيسي يتابع مستجدات التعدين وإنتاج البترول والغاز ويوجّه بتعزيز الاستثمارات وتلبية احتياجات السوق المحلي

في إطار حرص الدولة على دعم قطاع البترول والتعدين وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لمتابعة مستجدات قطاع التعدين، وآخر تطورات إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي.

استعراض مستجدات قطاع التعدين

صرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن وزير البترول والثروة المعدنية قدّم عرضًا شاملًا حول آخر تطورات قطاع التعدين، وجهود جذب الاستثمارات الأجنبية لهذا القطاع الحيوي، إلى جانب استعراض نتائج مشاركته في مؤتمر التعدين الدولي الذي عُقد في أستراليا خلال سبتمبر الجاري، وما شهده من اهتمام دولي متزايد بالفرص الاستثمارية في مصر.

إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي

كما استعرض الوزير الموقف التنفيذي للمشروعات البترولية والغازية الجارية، مشيرًا إلى حجم إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى أغسطس 2025.

وأوضح أن الوزارة تواصل تنفيذ خطط تطوير البنية التحتية اللازمة لضمان توافر الكميات المطلوبة من الغاز لتلبية احتياجات السوق المحلي المتنامية، وذلك في ظل زيادة الطلب على الطاقة.

دعم الاستثمار واستدامة النمو

أكد الرئيس السيسي أهمية توفير الحوافز والتيسيرات للمستثمرين في قطاع البترول والتعدين، بما يعزز من حجم الاستثمارات الأجنبية ويزيد من معدلات الإنتاج لتلبية المتطلبات الاستهلاكية والتنموية. كما شدّد سيادته على ضرورة الاستمرار في تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف لتوسيع قاعدة الإنتاج وتعزيز احتياطيات مصر من الثروات البترولية والغازية.