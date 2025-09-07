عاجل- السيسي يوجّه بسداد مستحقات الشركات الأجنبية وتطوير الآبار المكتشفة لتعزيز الاستثمار

أحمد جودة - القاهرة - السيسي يوجّه بسداد مستحقات الشركات الأجنبية وتطوير الآبار المكتشفة لتعزيز الاستثمار

في إطار المتابعة المستمرة لجهود تطوير قطاع البترول والغاز، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، حيث ناقش الاجتماع مستجدات الإنتاج المحلي وخطط الاستثمار في مجال الطاقة.

توجيهات الرئيس لتعزيز الاستثمار

أكد الرئيس السيسي خلال الاجتماع على أهمية توفير الحوافز والتيسيرات للمستثمرين في قطاع البترول والثروة المعدنية، بما يسهم في زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية، ورفع معدلات الإنتاج لمواكبة النمو المتسارع في احتياجات التنمية.

كما شدّد سيادته على ضرورة سداد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مصر، والوفاء الكامل بجميع الالتزامات تجاهها، بما يعزز من مصداقية الدولة ويُرسّخ الثقة في مناخ الاستثمار.

تطوير الآبار المكتشفة حديثًا

وفي ختام الاجتماع، وجّه السيد الرئيس بمواصلة تطوير الآبار الجديدة المكتشفة وإدراجها ضمن خريطة الإنتاج الوطني، مع تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف، بما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، ويؤكد التزام الدولة بخططها الطموحة لتحقيق الاستدامة في قطاع الطاقة.